Asfalt ni vse

Skupina mladih, med njimi tudi takšni, ki so šele pred kratkim naredili vozniški izpit, je z avtomobili za zabavo divjala po makadamski cesti v okolici Podutika. Ogrožali so sebe, naključne mimoidoče, zgolj sreči pa gre pripisati, da ni prišlo do tragedije.