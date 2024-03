Predstavnik Hamasa Osama Hamdan je v Bejrutu izjavil, naj Palestinci v regiji vsak dan ramazana, ki se bo začel v nedeljo, spremenijo v »dan spopadov«. Ob tem je poudaril, da mednarodna skupnost ne bi smela biti neaktivna in gledati, kako lakota uničuje prebivalce Gaze, ter da Izrael tega, kar ni dosegel na terenu, ne bo dosegel tudi politično.

V soboto je egiptovski časopis Al Qahera News poročal, da si oblasti v Kairu prizadevajo doseči dogovor o premirju v Gazi še pred ramazanom. V luči muslimanskega postnega meseca se namreč krepi strah pred morebitni spopadi v vzhodnem Jeruzalemu, zlasti na Tempeljskem griču, najsvetejšem kraju za Jude, kjer se nahaja mošeja Al Aksa, tretji najsvetejši kraj za muslimane.

V luči ramazana so tudi v Washingtonu minuli teden izraelske oblasti pozvali, naj muslimanskim vernikom zagotovijo dostop do omenjene mošeje. Simbolično pokroviteljstvo nad svetimi kraji v Jeruzalemu ima sicer jordanska kraljeva družina, vendar so ti od leta 1967 de facto pod izraelskim nadzorom.

Na pogovorih o prekinitvi ognja v Gazi naj bi bil dosežen napredek

Medtem je egiptovska državna televizija danes poročala, da so posredniki in pogajalska ekipa Hamasa na pogovorih o prekinitvi ognja v Gazi,dosegli pomemben napredek, Pogovori v Kairu so se začeli v nedeljo, na njih pa si egiptovski, ameriški in katarski posredniki s sprtima stranema prizadevajo doseči dogovor o šesttedenski prekinitvi ognja v Gazi. Izraelskih pogajalcev v nedeljo ni bilo, saj palestinsko islamistično gibanje Hamas ni prineslo zahtevanega seznama izraelskih talcev.

Izrael je sicer po navedbah ameriških uradnikov načelno sprejel predlog dogovora s Hamasom, ki poleg prekinitve ognja predvideva tudi izpustitev najbolj ranljivih talcev Hamasa in okrepljeno dobavo humanitarne pomoči v enklavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je medtem v nedeljo nadaljevala napade na Gazo. Ponoči je bilo v napadih na stanovanjsko sosesko v mestu Rafa na jugu enklave ubitih najmanj 13 Palestincev, poroča katarska televizija Al Jazeera. Po poročanju palestinske tiskovne agencije Wafa pa naj bi izraelska vojska v nedeljo napadla tovornjak s humanitarno pomočjo v mestu Dejr El Balah, pri čemer je bilo ubitih najmanj devet ljudi. »Na tovornjaku je bila pomoč, v njem pa prostovoljci, ki so peljali hrano razseljenim Palestincem. Napad se je zgodil v tako imenovanem varnem območju,« je dejala ena od prič napada.

Istega dne naj bi Izrael napadel tudi Palestince, ki so čakali na pomoč v mestu Gaza. Po navedbah ministrstva za zdravje v enklavi naj bi tudi ta napad terjal več žrtev. Izraelska vojska obtožb doslej še ni komentirala.

Palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi je danes sporočilo, da je v zadnjih 24 urah umrlo 124 ljudi. Skupno je tako od začetka spopadov 7. oktobra umrlo že 30.534 ljudi, še okoli 71.980 pa je bilo ranjenih, poroča AFP..

Podpredsednica ZDA pozvala k več pomoči Gazi in takojšnji prekinitvi ognja

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v nedeljo izpostavila izjemno slabe humanitarne razmere na območju Gaze in pozvala tako gibanje Hamas kot Izrael, naj sprejmeta dogovor o šesttedenskem premirju v zameno za izpustitev talcev. Obenem je kritizirala Izrael zaradi nezadostnih dobav pomoči Palestincem.

»Zaradi izjemnega trpljenja v Gazi mora priti do takojšnjega premirja za najmanj šest tednov. Dogovor bo rešil talce in priskrbel pomembno količino pomoči. Hamas trdi, da želi prekinitev ognja. Dogovor je na mizi in Hamas ga mora sprejeti,« je med obiskom Alabame dejala podpredsednica ZDA.

Opozorila je, da v Gazi ljudje stradajo in poudarila, da mora izraelska vlada bistveno povečati pretok pomoči. »Nobenih izgovorov. Odpreti mora dodatne mejne prehode in ne sme uvajati nepotrebnih omejitev za razdeljevanje pomoči,« je v doslej najostrejši kritiki Izraela s strani ameriške vlade dejala Harris.

»Umrlo je preveč nedolžnih Palestincev. Ljudje, ki so le želeli priti do hrane za svoje družine, potem ko na sever Gaze več tednov ni prišla nobena pomoč, so naleteli na strele in kaos,« je dejala o četrtkovem nasilju pri razdeljevanju pomoči v Gazi. Vendar pa je ponovila, da mora biti grožnja, ki jo palestinsko islamistično gibanje Hamas predstavlja izraelski varnosti, odstranjena, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bela hiša je v nedeljo tudi potrdila, da bo Harrisova danes sprejela izraelskega ministra brez resorja Benija Ganca, ki se bo srečal tudi z državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom in svetovalcem za nacionalno varnost Jakom Sullivanom. Nekdanji obrambni minister in politični rival premierja Benjamina Netanjahuja Ganc vodi sredinsko stranko Nacionalne enotnosti, ki je po napadu Hamasa vstopila v Netanjahujevo krizno vlado narodne enotnosti - vojni kabinet.

Tovorna ladja tarča napada pred obalo Jemna Pred obalo Jemna je bila danes tarča napada kontejnerska ladja, ki je plula pod liberijsko zastavo, povezana pa naj bi bila z Izraelom, je sporočilo britansko podjetje za pomorsko varnost Ambrey. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, jih pa na območju že mesece izvajajo jemenski uporniški hutijevci v znak podpore Palestincem v Gazi.