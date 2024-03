Karitasova skladišča v Mariboru so že skoraj prazna

Iz Nadškofijske karitas Maribor so sporočili, da so njihova skladišča trenutno skoraj povsem prazna. Stiska ljudi se poglablja, saj so samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta v njihovi svetovalni pisarni obravnavali 776 prošenj, razdelili 612 prehranskih in higienskih paketov, 247 ljudem pa so pomagali tudi s plačilom položnic.