Iz družbe Mendota Invest v lasti madžarske banke OTP so sporočili, da so pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo Emonike. Kompleks naj bi bil zgrajen do konca leta 2026, umeščen pa bo ob križišča Dunajske, Vilharjeve in Trga OF, ob glavni železniški in avtobusni postaji v Ljubljani.

Na severnem delu bo več objektov s skupno 187 stanovanji in 15.000 kvadratnimi metri pisarniških prostorov. Na južnem delu je predvidena stolpnica, ki bo najvišja poslovna stavba v Ljubljani in bo vključevala 20.000 kvadratnih metrov pisarniških površin. Kompleks bo vključeval tudi dva hotela - enega s tremi zvezdicami in več kot 180 sobami ter drugega s štiri plus zvezdicami ter več kot 200 hotelskimi sobami in apartmaji - ter nakupovalno središče s površino 21.500 kvadratnimi metri površine in 80 trgovinami.

»Emonika je največja investicija skupine OTP v Sloveniji. Simbolizira naše spoštovanje do slovenske družbe in globoko prepričanje v prihodnost slovenskega gospodarstva. Prav tako kaže našo zavezanost k spodbujanju vzajemno koristnih partnerstev,« so ob pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja sporočili iz skupine OTP.

Gradnja Emonike bo potekala vzporedno z gradnjo potniškega centra Ljubljana, a projekta nista povezana in nimata istih investitorjev.