Na pogovorih o prekinitvi ognja v Gazi naj bi bil dosežen napredek

Posredniki in pogajalska ekipa Hamasa so dosegli pomemben napredek na pogovorih o prekinitvi ognja v Gazi, je danes poročala egiptovska državna televizija. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na enklavo, ki so terjali več žrtev. Med drugim naj bi ciljala stanovanjsko sosesko v mestu Rafa in tovornjak, ki je razdeljeval humanitarno pomoč.