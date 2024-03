Skakalnica v Lahtiju je bila pri Petru Prevcu med najmanj priljubljenimi na seznamu. Tudi ko je bil v najboljši formi in osvajal lovorike, se nikoli ni uvrstil na stopničke med posamezniki, ampak doživel veliko razočaranj. Prav v svojem zadnjem nastopu na njej je prvič skočil na stopničke, potem ko je na današnji tekmi v vetru in megli zasedel drugo mesto. Od 31-letnega Prevca, ki je bil po prvi seriji tretji, je bil za 1,9 točke boljši vodilni po prvem skoku, Avstrijec Jan Hörl.

Peter Prevc je dobro dnevno formo pokazal že v kvalifikacijah, ko je bil sedmi. V prvi seriji, ki je zaradi premočnega vetra in prekinitev trajala kar 80 minut, je ohranil mirne živce, izkoristil dober vzgonski veter in bil ob polčasu tretji. V finalu je izvedel popoln napad in s skokom 131 metrov premočno povedel, čeprav je glede na lep doskok prejel preslabe ocene sodnikov. Na njegov izziv je s skokom 134,5 metra odgovoril le Hörl, ki je vse dni v Lahtiju skakal zelo dobro. Najstarejši izmed bratov Prevc, ki bo 24. marca v Planici sklenil kariero, je očitno ujel vrhunsko formo. Potem ko je bil drugi na obeh tekmah na poletih v Oberstdorfu, je danes še tretjič zapored osvojil drugo mesto, kar je bila njegova 60. uvrstitev na zmagovalni oder v karieri, v kateri ima 23 zmag. »Odličen zaključek vikenda v Lahtiju. Moja 24. tekma tukaj mi je končno prinesla posamične stopničke. Vesel sem, da sem tudi v Lahtiju prišel do super rezultata s super skoki,« je povedal Peter Prevc.»Res lep zaključek konca tedna, da je Petru prvič uspelo skočiti na zmagovalni oder v Lahtiju. Bolj srečni Lahtija ne moremo zapustiti. Škoda za zmago, a menim, da bo zanjo še prišel čas,« je dodal slovenski selektor Robert Hrgota.

Lovro Kos, ki je zmagal na tekmi v petek, je v zahtevnih razmerah zasedel 24. mesto, medtem ko je bil Domen Prevc zaradi neustreznega dresa v finalnem nastopu diskvalificiran in je zasedel 30. mesto. Slovenija je zelo razočarala na tekmi ekip, kjer je bila šele sedma, potem ko se je z osmim mestom med desetimi državami po prvem nastopu komaj uvrstila v finalno serijo. Pred skakalci je norveška turneja od 8. do 17. marca s tekmami v Oslu, Trondheimu in Vikersundu. V slovensko ekipo se bosta vrnila Timi Zajc, ki je izpustil Lahti, ker želi osvojiti mali kristalni globus za polete, in Anže Lanišek, ki je okreval po poškodbi kolena.