Žičničarji o letošnji smučarski sezoni: Katastrofa!

Danes se bodo v šolske klopi vrnili šolarji iz vzhodnega dela države. Včeraj, zadnji počitniški dan, so lahko v Sloveniji smučali na vsega osmih smučiščih, in še to povečini v zelo slabih razmerah. Žičničarji to zimsko sezono opisujejo z besedo katastrofa. Z njo so zadovoljni le na Voglu. Še bolj bi bili na Kaninu, kjer je snežna odeja debela skoraj pet metrov, vendar to smučišče ne obratuje.