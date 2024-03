Udeleženci omenjenega projekta bodo na usposabljanjih pridobili »potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja. V okviru projekta RRA LUR zagotovi podporno podjetniško okolje, v katerem lahko uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje,« je še pojasnila občina. Udeleženci bodo tudi pod mentorstvom strokovnjakov in uspešnih podjetnikov dobili znanje vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in načrta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, pridobivanjem virov financiranja, finančna znanja in podobno.

Regijska razvojna agencija je letos uspešno kandidirala za brezplačni najem Plečnikovega kioska na Prešernovem trgu pri Tromostovju. Naslednjih pet let ga bo agencija lahko uporabljala ravno za promocijo in spodbujanje podjetništva prek projekta PONI LUR.