Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sredi februarja obiskala center za brezdomce v Plečnikovem podhodu, ki ga vodi katoliško laiško Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Red uršulink društvu junija lani ni podaljšal pogodbe za prostore, ki jih je društvo dotlej najemalo brezplačno. Društvo vztraja na lokaciji brez veljavne pogodbe, zato so redovnice sprožile postopek deložacije, neuspešni pa so bili tudi poskusi mediacije.

»Cerkev svojega imetja ne razume kot zasebno lastnino, ampak kot imetje v službi človeka. Sam kot član Misijonske družbe nikoli nikomur, ki bi me opozoril, da imetja naše družbe ne uporabljamo v evangeljskem duhu, ne bi odgovoril, da je to naša zasebna lastnina. Res je – je v naših rokah, vendar zato, da bi bilo v službi evangelija,« je pojasnil lazarist in teolog Robert Petkovšek, ko smo ga prosili za oceno, ali je predsedničin obisk lahko dojet kot nespoštovanje osebne lastnine redovnic. Dodal je še, da odobrava gesto predsednice in poziva državo in druge institucije, da se angažirajo tudi konkretno: »Tako usodne zadeve ni mogoče prelagati na eno društvo ali na en samostan.«

Neuspešna intervencija predsednice države

»Na srečanju z uporabniki centra in predstavniki društva je izrazila sočutje in zaskrbljenost zaradi nastalega položaja,« so na društvu komentirali obisk predsednice in dodali, da je Pirc-Musarjeva »javno izrekla podporo društvu in se zavzela za iskanje rešitev. Kljub prizadevanjem in dobri volji nikomur od omenjenih ni uspelo vzpostaviti dialoga s sestrami uršulinkami.« Vincencijeva zveza dobrote je sicer mednarodna katoliška laiška organizacija, ki že skoraj dvesto let skrbi za dobrobit in dostojanstvo ljudi s socialnega roba. V društvu so poudarili, da svoje delo vidijo kot opravljanje temeljnega poslanstva Cerkve.

»Ne moremo razumeti, da nam vrhovi Cerkve očitajo, da dialog z nami ni mogoč. Javnosti sporočamo, da dobro sodelujemo z vsemi, tako nevladnimi kot vladnimi organizacijami, medtem ko doživljamo nenavadno blokado s strani različnih avtoritet v Cerkvi na Slovenskem,« so sporočili iz društva in dodali, da se jim zdi nenavadno, da se na obisk predsednice države niso odzvali niti v Slovenski škofovski konferenci.

Od tam so sporočili, da se niso odzvali, ker niso bili obveščeni, jih pa veseli, da je predsednica svoj čas namenila obisku centra za brezdomce. Dodali so, da so se škofje večkrat pogovarjali o tej temi, ki jo spremljajo preko medijev: »Slovenska škofovska konferenca nima in ne more imeti vloge pri reševanju spora med redom sester uršulink in Društvom prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote, se je pa v reševanje aktivneje vključila Nadškofija Ljubljana.«

Radi bi lokacijo v središču mesta

Iz ljubljanske nadškofije so sporočili, da so veseli, da se v iskanje rešitev za oskrbo brezdomcev vključujejo različne državne institucije. Dodali pa so, da spoštujejo samostojnost posameznih deležnikov pri reševanju tega vprašanja. Uršulinke so sicer avtonomen samostanski red in ne spadajo pod pristojnost Nadškofije Ljubljana. Društvu je nadškofija že pred časom ponudila prostore na obrobju mesta, a so ponudbo zavrnili, saj mora po njihovi oceni center za brezdomce ostati v središču mesta. Petkovšek je dodal, da nova lokacija ni samo vprašanje sredstev in logistike: »Če bi društvo dobilo prostore v drugi okolici, ali bi ta okolica bila pripravljena sprejeti brezdomce? Društvo je imelo možnost kupiti prostore na primerni lokaciji, a nepredstavljivo je bilo pridobiti soglasje okolice.«

Nataša Pirc Musar soglaša s stališčem društva, v tem duhu pa se je tudi srečala z uršulinkami. »Predsednica razume, da gre za kompleksno problematiko, vendar se strinja s strokovnjaki, da je dnevni center na mestu, kjer se redno zadržujejo brezdomni, in se ga ne prestavlja na obrobje mesta,« so sporočili iz urada predsednice in pri tem še dodali, da je treba nadaljevati dialog in da je potreben angažma tako države kot ljubljanske občine. Tudi z ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so sporočili, da soglašajo z odločitvijo društva, da mora center za brezdomce ostati v središču mesta, ter spomnili, da so se predstavniki ministrstva prav tako neuspešno sestali z redovnicami.

Na Slovenskem od leta 1876 Vincencijeva zveza dobrote je mednarodna katoliška laiška organizacija, poimenovana po svetem Vincenciju Pavelskem, ki jo je leta 1833 v Parizu ustanovil Antoine Frederic Ozanam, ki je »želel odgovoriti na stisko ljudi tedanjega časa in ostrim nasprotnikom krščanstva pokazati, da naša vera ni mrtva, ampak da živi tudi v dobrodelnosti in javnem življenju«. V naših krajih je družba delovala že med letoma 1876 in 1945 in potem ponovno od leta 1994. Na začetku so skrbeli za sirote in druge prebivalce na družbenem robu, od leta 2006 pa imajo status humanitarne organizacije v javnem interesu.

