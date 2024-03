Od danes do konca marca bo promet skozi predor Markovec potekal dvosmerno po eni cevi. Kot so pojasnili na Darsu, namreč dela pri gradnji kabelske kanalizacije za nov 110-kV električni kablovod med Koprom in Izolo vzdolž obalne hitre ceste prehajajo v sklepno fazo, kar terja popolno zaporo cevi predora iz smeri Izole proti Kopru. Na Darsu zlasti v prometnih konicah pričakujejo zgostitve prometa in zastoje.

Zaradi gradnje blejske obvoznice bo od danes do 21. aprila za Bled veljal spremenjen prometni režim. Direkcija za infrastrukturo je po pozivih lokalnih skupnosti opustila načrte o krožnem obvozu preko Kočne. Promet bo tako še naprej potekal prek Betinovega klanca, vendar izmenično enosmerno, zato pričakujejo zastoje na obeh straneh.

To so tri včerajšnje novice, ki napovedujejo začetek pomladnega vala zastojev. Temu prištejte še permanentno predinfarktno stanje na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti in vsi pogoji za klasičen festival zastojev so izpolnjeni.