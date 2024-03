Diddy v hudih težavah

Ameriški glasbenik Sean Combs, bolj znan pod vzdevki Puff Daddy, P. Diddy in zadnje čase samo še Diddy, se je znašel pod plazom hudih obtožb, ki jim kar ni videti konca. Iz dokumentov, ki so jih pridobili pri TMZ, namreč izhaja, da Rodney Jones, nekdanji producent in snemalec mogotca, trdi, da ga je Diddy večkrat spolno napadel in da so ga Diddyjevi sodelavci po njegovih navodilih zmerjali in ga spravljali v neugodne položaje.