Indira pravi, da popolnega zakona ni

Čeprav je hrvaška pevka Indira Levak še vedno srečno zaljubljena in se s soprogom Miroslavom Levakom, kot pravi, odlično razume, je priznala, da tudi v njunem zakonu sem ter tja zaškripa in da popoln zakon sploh ne obstaja. »Zame idealnega zakona ni, ne obstaja. Zakon je včasih vihar, včasih orkan, včasih pa je vse mirno. Vseeno sta najpomembnejša ljubezen in spoštovanje. Moj mož je moja sorodna duša in sva temperamentna človeka. Jaz sem devica, on oven, in ko se skregava, sva zelo glasna. A kasneje se vedno pobotava in po petindvajsetih letih sva ugotovila, da je nesmiselno več dni ne govoriti ali se prepirati. Objameva se, poljubiva in greva novim zmagam naproti,« je povedala nekdanja pevka skupine Colonia.