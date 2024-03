Zgodilo se je v Sydneyju, dan po zadnjem tamkajšnjem koncertu, ko sta se Taylor Swift in njen oče Scott Swift izkrcavala z luksuzne jahte v trajektnem pristanišču. Do njiju je pristopil fotograf Ben McDonald, sicer tudi izvršni direktor Matrix Media Group, kar je Scotta Swifta tako ujezilo, da ga je udaril po obrazu. »Opravljal sem svoj posel, hitel za Taylor, ki je ravno zapustila jahto in v družbi članov varnostne družbe odšla proti avtomobilu. Varnostniki so me hoteli pregnati s svojimi dežniki, ko se je odločil vmešati tudi Scott Swift in me udaril. Bil sem šokiran, saj je bilo vse skupaj povsem nepotrebno. Varnostniki so namreč vse skupaj držali pod nadzorom,« je povedal Ben McDonald, predstavnik pop zvezdnice za stike z mediji pa je medtem predstavil malce drugačno verzijo dogodka: »Prisotni sta bili dve osebi in obe sta se agresivno obnašali do Taylor, se prepirali z varnostniki in članici varnostne službe grozili, da jo bosta vrgli v morje.« Taylor Swift ima zdaj na programu še šest koncertov v Singapurju, nato se maja seli v Evropo, kjer bo ostala do konca avgusta.