Kot je dejala Katič tako na odboru kot v izjavi za medije pred začetkom seje, sta s predsednikom vlade Robertom Golob že govorila o možni uresničitvi ustavne odločbe o sodniških plačah. »Verjamem v njegovo odločitev in jo podpiram, da skupaj s pravosodnimi deležniki pripravimo nov zakon, ki bo uredil izvršitev odločbe ustavnega sodišča. Zakon mora biti pripravljen čim prej, oziroma najkasneje v prvi polovici leta.« Tudi sama se je v teh dneh že sestala s predstavniki vrhovnega sodišča in tožilstva, dogovorjen pa ima tudi sestanek s predsednikom vrhovnega sodišča.

Katič bo, če bo dobila podporo DZ, na mestu ministrice za pravosodje nadomestila Dominiko Švarc Pipan, ki je morala odstopiti po spornem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. V izjavi še pred zaslišanjem je dejala, da je z nepravilnostmi seznanjena zgolj iz medijev, zato pričakuje, da bo ob primopredaji dobila več informacij.

Potrdila je, da bo takoj preklicala vsa pooblastila uslužbencem ministrstva. »Ne, ker ne bi zaupala nekaterim sodelavkam in sodelavcem, ampak predvsem zato, da vidim, kakšna pooblastila imajo in predvsem tudi, da se lahko sama prepričam o njihovih znanjih in kompetencah za opravljanje najpomembnejših zadev.«

Katič sicer čakajo številni izzivi, med najzahtevnejšimi je poleg omenjenih sodniških plač in razreševanja afer naštela še prostorsko stisko v zaporih, nujne spremembe kazenskega zakonika in zakona o kazenskem postopku, reševanje prostorske stiske sodišč, želi pa se lotiti tudi področja boja proti korupciji in zastaranj odmevnih primerov.

Glede boja proti korupciji je dejala, da bo skorajšnja razprava o resoluciji o preprečevanju korupcije priložnost tudi za razpravo o nujno potrebnih spremembah zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in o »nadgradnji instituta Komisije za preprečevanje korupcije.«

Prav tako je napovedala zakonodajo, ki bi preprečevala t. i. strateške, neupravičene ali slapp tožbe proti medijem, saj »ni demokracije, če ni tudi svobode medijev.«