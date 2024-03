S tekmo smučarskih skakalk se je začel nordijski praznik v Lahtiju, kjer je zbrana celotna nordijska družina. Spektakel na Finskem se je začel povsem po slovenskih željah. Slovenski ljubitelji skokov so veliko pričakovali od Nike Prevc, ki pa se na skakalnici v Lahtiju ni znašla in je vesela, da je na sporedu za ženske le ena tekma.

Vodilna tekmovalka zime je imela ogromno težav že v kvalifikacijah, ko je bila močno prezgodna na odskočni mizi in je komaj ujela uvrstitev na tekmo s 40. mestom. Na tekmi je skakalka v rumeni majici dvakrat skočila nekoliko bolje, a višje od desetega mesta ni mogla. Manjši upad forme Nike Prevc dela zanimiv boj za veliki kristalni globus, kjer Slovenko izziva Avstrijka Eva Pinkelnig. Izkušena Avstrijka je tudi tokrat naredila manjšo napako v prvi seriji, v finalu pa napadla in prišla do tretjega mesta. S tem je razliko v skupnem seštevku zmanjšala pod 200 točk razlike, do konca pa je še sedem tekem za svetovni pokal.

Glavna junakinja dneva pa je bila Nika Križnar. »Treba bo prespati skoke, saj so bili za en drek,« je včeraj po kvalifikacijah dejala ​Nika Križnar. ​Na tekmi je našla pravo formo, saj je vodila že po prvi seriji, ko je s 127 metri prvič popravila rekord naprave v Lahtiju. Pod pritiskom v finalu je skočila še štiri metre in pol dlje in tako poskrbela za suvereno zmago, prvo v tej sezoni in šesto v karieri. S se je po številu zmag zopet izenačila z Niko Prevc, s katero sta najuspešnejši skakalki v zgodovini Slovenije v tem parametru. »Še enkrat več smo pokazale svojo ekipno moč. Ko eni ne gre, gre bolje drugi. Izjemni skoki danes,« je bila po uspehu zadovoljna Nika Križnar. Slovenski uspeh sta s 13. in 19. mestom dopolnili Ema Klinec in Taja Bodlaj.

Dobra novica za Niko Prevc pa je bila, da je Evo Pinkelnig prehitela tudi njena rojakinja Jacqueline Seifriedsberger, ki je bila druga.