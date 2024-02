Strinjali so se, da je bil sestanek, ki sta ga vodila državna sekretarja Helga Dobrin in Dejan Židan, zelo konstruktiven.

Predlogi in rešitve, s katerimi želimo doseči ničelno toleranco do nasilja v družbi, so se nanašali tako na kaznovalno politiko kot preventivne dejavnosti. Ključno pri tem pa je, so menili sodelujoči, da se dogovorjene ukrepe tudi dosledno izvaja, je zapisalo ministrstvo za notranje v sporočilu javnost.

Državna sekretarka Dobrin je predstavila predloge ministrstva za notranje zadeve (MNZ). Prvotno gre za predloge dopolnitev in sprememb kazenskega zakonika in zakona o nalogah in pooblastilih policije.

Po besedah državnega sekretarja Židana je na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport v pripravi nacionalni program športa za naslednje desetletno obdobje, ki bo v državnem zboru sprejet do konca leta 2024. Dokument bo osnova za letne programe športa na lokalni in državni ravni ter za celovito nadgradnjo integritete v športu.

Predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije in Nogometne zveze Slovenije so predstavili predloge na področju izobraževanja in preventivnega dela s klubi in navijaškimi skupinami. Podprli so tudi že oblikovane zakonodajne predloge in poudarili, da bodo tudi v bodoče dosledno izvajali ukrepe v okviru disciplinske politike.

MNZ je danes že posredoval pobudo ministrstvu za pravosodje, da v kazenski zakonik umesti nov člen s področja ogrožanja varnosti na športnih prireditvah in v zvezi s športnimi prireditvami. S tem želi dolgoročno in učinkovito preprečiti najhujše oblike navijaškega nasilja.

MNZ prav tako pripravlja spremembe in dopolnitve členov zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katerimi se širijo pogoji za izrek prepovedi udeležbe na športnih prireditvah tudi v primeru uporabe pirotehničnega izdelka na športni prireditvi in v primeru, ko je storilec z izvrševanjem dejanja ob prihodu policistov že prenehal ali pa s kraja pobegnil.

Ukrep prepovedi udeležbe bi se podaljšal na deset let in bi zajemal tudi prepoved približevanja športnemu objektu v času izvajanja športne prireditve.

MNZ bo predlagal tudi zvišanje globe v primerih, če kršitelj ne upošteva prepovedi udeležbe na športni prireditvi ali če ne upošteva odredbe preiskovalnega sodnika. Policiji bo omogočeno tudi, da bo lahko zasegla nevarne predmete upravljavcu prevoznega sredstva, s katerim se prevažajo navijači in lastništvo teh predmetov ni znano, kar je vezano na obstoječe pooblastilo prekinitev potovanja.

Prav tako je MNZ oblikoval priporočila športnim zvezam za večjo varnost na športnih prireditvah, vezana na odgovornost organizatorjev prireditev in izvajanje konkretnih ukrepov v okviru varovanja športnih prireditev. Kot na primer personalizacija vstopnic, zagotovitev ustreznega videonadzora, predhodni pregled športnega objekta in okolice, dosledno izvajanje spoštovanja prepovedi udeležbe.

Nogometna zveza Slovenije je za večjo varnost predlagala določitev osebe v posameznih športnih klubih, ki bi bila odgovorna za varnost in bo sodelovala z navijaškimi skupinami ter usklajevala ukrepe za varno izvedbo prireditev.