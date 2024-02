Stanje na terenu je preverjal pomočnik direktorja tekmovanj za hitre discipline pri moških Raimund Plancker, ki je po obveznem pregledu ocenil, da je tekmovalna proga v Podkorenu dovolj kakovostna za izvedbo še enega tekmovanja za Pokal Vitranc.

Odločitev ni bila lahka. Zima letos ni bila nič kaj radodarna z naravnim snegom. V Kranjski Gori so se tako morali zanašati predvsem na pomoč snežnih topov, ki pa so bili zaradi previsokih temperatur zelo omejeni pri izdelavi tako imenovanega tehničnega snega. Debelina dovolj utrjene snežne podlage kot tudi širina same tekmovalne proge je vremenskim razmeram navkljub zadostila pogojem in merilom mednarodne smučarske zveze.

Prvi test za pripravo proge v razmerah praktično brez nizkih temperatur sta bili tekmi svetovnega pokala alpskih smučark za Zlato lisico 6. in 7. januarja. Kljub težkim razmeram so organizatorji pripravili odlično tekmovalno progo, ki je zdržala dve veleslalomski in nato še dve slalomski vožnji.

»Za nami je, glede na letošnjo zimo, vremenske razmere, skoraj nič snega, visoke temperature precej neprespanih noči. Razmere spremljamo zadnji mesec, ko smo pričakovali, da bomo lahko naredili dodatne količine snega. To se ni zgodilo, tako da smo morali s snegom, ki ga imamo, pripraviti progo do te mere, da upamo, da bo lahko tekma na najvišji ravni,« je danes v ciljni areni poligona dejal predsednik organizacijskega komiteja Pokala Vitranc Grega Benedik.

Benedik: »Vsak dan delamo na progi, skušamo zagotoviti zadostno količino snega«

»Ni obilice snega. Dnevno s teptalci skušamo ohranjati progo, je čas zimskih počitnic, tako da proge še ne moremo zapreti. Vsak dan delamo na progi, skušamo zagotoviti zadostno količino snega. Upam, da bomo ta sneg lahko s soljo tudi utrdili,« je izzive priprave proge v razmerah odjuge opisal Benedik.

Snega s soljo še niso utrjevali. »Strokovnjaki pravijo, da je treba pustiti sneg 'živ', predvidoma od ponedeljka naprej, ko bomo zaprli celotni poligon za rekreativne smučarje, bomo s celotno ekipo po predhodno usklajenem programu, tudi v sodelovanju z odgovornimi na Fisu, pričeli z delom,« je dodal.

»Predvsem z veliko upanja gledamo 'sto' različnih aplikacij, kakšno bo vreme, se posvetujemo z meteorološkimi službami, vsak dan je drugačna napoved, in samo upamo, da bo vsaj zadnje dni pred tekmo bolj prijazno vreme,« Benedik pričakuje vsaj nekaj sodelovanja vremena.

»Ena mrzla noč ne pomeni nič, potrebujemo več kot pol metra utrjenega snega. Spodnji del je utrjen, ampak ta trdota se izgublja v toplih dnevih in ob vsakodnevni obdelavi snega, pomagale bi nam tri res mrzle noči, tako da bomo večino dela opravili ročno.«

»Smo vajeni, to smo enkrat že dali skozi pri soorganizaciji Zlate lisice, ko smo se soočali mogoče še z manj snega. Tega smo morali s stroji razgrinjati na progo in utrjevati, celo v dežju. Imamo najboljšo ekipo na svetu, prepričan sem, da nam bo uspelo,« je optimističen.

Alpski smučarji, ki so trenutno na drugi strani Atlantika v Aspnu, kjer bodo konec tedna tri tekme z dvema veleslalomoma in slalomom, se bodo na Pokalu Vitranc merili za zadnja kompleta točk za svetovni pokal pred finalom sezone v Saalbachu v Avstriji od 16. do 24. marca.

Glavni slovenski adut na domači strmini bo Žan Kranjec, ki v veleslalomu sodi v sam vrh, v slalomu pa Slovence čaka zahteven vnovičen lov izgubljenega stika s konkurenco.