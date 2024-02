Najbolj vroča teniška igralka ta hip je Jasmine Paolini. Italijanka je sicer nase opozorila že večkrat, največji uspeh kariere pa je dosegla minuli konec tedna, ko je osvojila turnir serije 1000 v Dubaju, na katerem so nastopile vse najboljše igralke na svetu. Osemindvajsetletna igralka se je na svetovni lestvici prebila na 14. mesto, kar je njena najvišja uvrstitev kariere. Italijanski tenis po serijskih zmagah Jannika Sinnerja na najvišji ravni doživlja preporod. Širši svetovni vrh so v ženski konkurenci v zadnjih letih od Italijank krojile Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Roberta Vinci in Sara Errani.

Jasmine Paolini so slovenski ljubitelji tenisa lahko od blizu spoznali pred dvema letoma in pol, ko je osvojila turnir WTA serije 250 v Portorožu. Temperamentna igralka se je v Sloveniji počutila domače, na finalnem dvoboju proti Američanki Alison Riske pa jo je s tribun bučno spremljala vsa družina. Italijanka je uspešno nastopila v Portorožu tudi v drugi in zadnji izvedbi serije WTA 250 v Sloveniji, ko se je predlani po zmagah nad Hrvatico Taro Würth in Slovenko Kajo Juvan uvrstila v četrtfinale, v katerem je njen zmagoviti slovenski niz prekinila kasnejša zmagovalka, Čehinja Kateržina Siniakova. Sijajen dvoboj Jasmine Paolini smo spremljali tudi ob koncu lanskega leta v Sevilli, ko se je Italija v polfinalu svetovne skupine pokala federacij pomerila s Slovenijo. V izjemno kvalitetnem dvoboju je Tamara Zidanšek odigrala enega svojih najboljših dvobojev na trdi podlagi, a morala vseeno priznati premoč Italijanki. Ta je letos igro še nadgradila do ravni, ko je sposobna premagovati najboljše igralke na svetu.

»V italijanskih medijih je mogoče čutiti, da so se v zadnjem času osredotočali predvsem na moški tenis. To je razumljivo, saj Jannik postavlja nove mejnike. V ženskem tenisu se lahko prebijamo proti vrhu z manj pritiska. Lepše se je primerjati s starejšo generacijo kot odgovarjati na kakšna druga vprašanja,« pojasnjuje Jasmine Paolini in dodaja: »V igri resnično uživam. To se odraža pri rezultatih, ki mi krepijo samozavest. Le želim si lahko, da bo vse skupaj trajalo čim dlje.«

Ta teden je enomesečni tekmovalni post prekinila Tamara Zidanšek, ki je na svetovni lestvici nazadovala na 114. mesto. Konjičanka kot najvišje postavljena igralka nastopa na turnirju nižjega ranga v Trnavi, kjer se je včeraj pomerila z Bosanko Nefiso Barberović. Prva nosilka je imela ogromno dela ter po zaostanku z 1:6 in 0:2 dvoboj dobila s 6:3, 7:5. Tamara Zidanšek je bila skupaj z Veroniko Erjavec uspešna v uvodnem krogu dvojic, že v prvem krogu pa se je od turnirja med posameznicami poslovila Polona Hercog. Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na svetovni lestvici je Kaja Juvan na 108. mestu. Ljubljančanka vztraja v tekmovalnem premoru, medtem ko je letos odigrala le dva uradna dvoboja, oba na OP Avstralije v Melbournu.