V Piratski stranki želijo med kampanjo javnost ozavestiti o tematikah, ki so po njihovem mnenju pomembne za slovensko in mednarodno piratsko gibanje. Med temi so pomen jedrske energije za zeleni prehod, spodbujanje znanosti in razvoja, možnost optimizacije načina dela, denimo s skrajšanim delovnim časom in delom od doma, krepitev varstva zasebnosti in svobode izražanja ter povečanje transparentnosti Evropske unije.

V središče kampanje bodo postavili pomen jedrske energije za zeleni prehod, ki bi po besedah nosilke liste Urše Orehek prispevala k razogljičenju družbe. »Zavedamo se, da obstoj nas kot človeštva temelji na našem okolju, katerega del smo,« je dejala Orehkova..

Nosilka liste, sicer dolgoletna članica stranka, je povedala, da bodo kampanjo izkoristili tudi za opozarjanje na množičen nadzor nad zasebnostjo v EU. »Bruselj je postal zapleteno birokratsko orodje, kjer so se v zbirokratiziranih in nepreglednih strukturah zmožni zares znajti le lobisti. Evropa potrebuje serijo temeljnih reform, ki bodo odločevalske procese naredile bolj odprte, pregledne in demokratične,« je poudarila Urša Orehek.

Na listi bodo Urši Orehek po vrsti sledili ljubljanski mestni svetnik in sekretar stranke Jasmin Feratović, podpredsednica stranke Nina Beyokol, vodja lokalnega odbora Ljubljana Igor Brlek, članica stranke iz lokalnega odbora Maribor Petra Kovačec, član upravnega odbora stranke Patrik Kristl, članica stranke iz lokalnega odbora Celje Maja Šaver, član stranke iz lokalnega odbora Koper Gregor Nemec in član upravnega odbora stranke Leon Božič.