Društvo Ekologi brez meja, ki je po letu 2019 ponovilo raziskavo o reklamah v poštnih nabiralnikih, ocenjuje, da posamezno gospodinjstvo, ki na nabiralniku nima nalepke za prepoved dostavljanja nenaslovljene oglasne pošte, v povprečju vsak mesec prejme dva, na leto pa 25 kilogramov papirja, ki največkrat še isti dan konča v košu za smeti. Rekorder reklamnega oglaševanja je Ljubljana. Med zadnjo raziskavo, ki so jo Ekologi brez meja opravili med lanskim novembrom in letošnjim januarjem, so ljubljanska gospodinjstva na prvi delovni dan novega leta prejela kar 16 različnih reklamnih letakov, ki so skupaj tehtali več kot pol kilograma. Količine so zaskrbljujoče, saj se reklamni papir le redko reciklira.

Ekologi brez meja so raziskavo o reklamni pošti opravili v sedmih slovenskih občinah. Pošto so spremljali v Kranju, Laškem, Ljubljani, Mariboru, Vodicah, na Vrhniki in v Zagorju ob Savi. Osredotočili so se na obdobje med novembrom in januarjem, torej na čas, ko so oglaševalci v predprazničnem času in v času razprodaj najbolj dejavni. V omenjenih občinah so v sedmih gospodinjstvih v tem času skupaj zbrali 33 kilogramov nenaslovljene oglasne pošte, kar pomeni, da je posamezno gospodinjstvo v povprečju prejelo dva kilograma reklam na mesec. Največ letakov so gospodinjstva prejela v novembru, najmanj pa – presenetljivo – v decembru, kar kaže na to, da se potrošniška in oglaševalska evforija pomikata v vse zgodnejši čas. Katja Sreš iz društva Ekologi brez meja pojasnjuje, da so nabiralniki z oglasno pošto najbolj polni ob ponedeljkih, večina letakov pa pride v začetnih dneh meseca. Bolj ko gre mesec proti koncu in bolj ko so prazne denarnice, manj je letakov.

Skoraj dve tretjini letakov odpošljejo trgovske verige, ki pretežno prodajajo živila. S slabo petino letakov sledijo podjetja s ponudbo pohištva, z manjšimi deleži se med letaki pojavljajo tudi ponudniki električne in elektronske opreme, prodajalci tekstila in obutve ter drogerije. Največji pošiljatelji nenaslovljene pošte po vsej Sloveniji so Spar, Tuš, Mercator, Lidl in Hofer, med pohištvenimi trgovci izstopa Harvey Norman. »V enem mesecu po pošti povprečno prejmemo nenaslovljeno oglasno pošto 24 različnih oglaševalcev, skupno pa smo v merjenem obdobju v vseh sedmih krajih zabeležili 89 različnih oglaševalcev, od katerih so samo štirje posegli po recikliranem papirju oziroma papirju iz odgovornih virov,« dodatno pojasnjuje Katja Sreš.

Ekologi so se poglobili tudi v vsebino letakov, saj jih je zanimalo, ali oglaševalci zgolj promovirajo svoje izdelke ali morebiti tudi ozaveščajo svoje potrošnike. Pod drobnogled so vzeli predvsem oglasne letake trgovskih verig s pretežno ponudbo živil. »Splošna ocena je slaba,« ne ovinkarijo ekologi. Tovrstnih vsebin je bilo izjemno malo. So pa pohvalili podjetji Hofer in Spar. Prvo je potrošnike ozaveščalo glede odpadne hrane in primernejše reje živali, drugo glede vrečk in krajših oskrbovalnih verig.

