Najbolj zagreti smučarski navdušenci vam bodo povedali, da smučišče Kronplatz slovi kot eno najmodernejše urejenih smučišč v italijanskih Dolomitih, ki navdušuje s številnimi hitrimi kabinskimi žičnicami in širokimi smučarskimi progami. Njegova posebnost glede na druga smučišča v Dolomitih je, da je večina smučarskih prog urejenih na enem hribu na nadmorski višini med 950 in 2275 metri, dostop pa je s številnimi kabinskimi žičnicami urejen s štirih strani oziroma iz krajev Olang, Perca, Brunico in San Vigilio. Skupno ima Kronplatz kar 120 kilometrov smučarskih prog, od tega je več kot polovica modrih, kar pomeni, da so široke in ravno prav strme za udobno karvanje. Zato boste na teh progah srečali tudi največ družin, začetnikov in smučarskih šol. Najboljši smučarji z jeklenimi nogami pa komaj čakajo, da že zjutraj zarežejo zavoje na eni od črnih prog: Sylvester, Hernegg, Piculin, Pre da Peres ali Erta, kjer vsako leto konec januarja poteka ženska tekma za svetovni pokal.

Zaščitni znak smučišča Kronplatz je petelin, ki mu lokalno rečejo giggo in ga boste videli povsod, od prtičkov v restavracijah do snežnih skulptur. Na vrhu smučišča boste videli velik zvon miru ​ Concordia 2000, ki bije vsak dan ob 12. uri. Skupaj z razgledno ploščadjo so ga postavili leta 2003. Zvon je težak kar 18,1 tone, na njem pa je latinski napis Donet deus populis pacem, kar pomeni Bog daj mir ljudem. Če boste imeli čas, si lahko na vrhu smučišča ogledate tudi MMM – Messnerjev gorniški muzej, ki je posvečen plezalnim dosežkom Reinholda Messnerja in razvoju alpinizma od začetka do danes. Samo 200 metrov stran je na ogled še muzej Lumen, ki je posvečen gorski fotografiji.

Pohodniški raj

Do obeh muzejev lahko pridete tudi peš. Letošnje zimske šolske počitnice so bile v Dolomitih vse prej kot v znamenju zimskih razmer. Sončni žarki so živo srebro v termometrih na terasah gostinskih lokalov ob smučišču ogreli na skoraj 20 stopinj Celzija, temu primerna je bila tudi kakovost snega in smuka. Tudi zato je večina smučarjev po koncu dopoldanske smuke smučarske čevlje zamenjala za dobro uhojene gojzarje. Kajti pohodniški raj na Kronplatzu ponuja nepozabna gorska doživetja in čudovite razglede vse leto.

Kakor je raznolika pokrajina doline Pustertal, tako razvejana je tudi mreža dobro označenih pohodniških poti, od čudovitih panoramskih in sproščujočih gozdnih poti do prijetnih alpskih pohodov, zahtevnejših vrhov in plezalnih poti. Neštete poti vas popeljejo v večplastno naravno pokrajino regije in razkrijejo raznoliko floro in favno treh naravnih parkov, ki si med seboj ne morejo biti bolj različni: Naravni park Fanes-Sennes-Prags, Naravni park Puez-Geisler in Rieserferner ter Naravni park Ahrn. Kot lahko vidite, je Kronplatz veliko več kot ultimativna smučarska gora.

Odlično izhodišče (tudi za smučanje) je pohodnikom idilična vasica Riscone (Reischach), ki leži na nadmorski višini skoraj 1000 metrov. Vasica ob vznožju legendarne Plan de Corones je z Dolomiti Superski povezana z znamenito krožno smučarsko potjo Sella Ronda. Od kraja Brunico je oddaljena le nekaj kilometrov, zato se lahko vedno sprehodite na kavo ali ogled mesta. Brunico s svojimi 15.000 prebivalci ponuja veliko več kot le kapučino. Staro mestno jedro je eno najlepših na Južnem Tirolskem. Na vsakem vogalu vzdolž starih ulic lahko občudujete utrinke zgodovine in kulture Južne Tirolske. Srednjeveško mesto pa je ohranilo mlado srce: v nobenem drugem kraju na Južnem Tirolskem ni toliko mladih (mlajših od 30 let), kar je posledica dejstva, da je Brunico dom priznane univerze in ima več nočnih klubov. Mestu je treba priznati, da uspešno prepleta tradicijo s sodobnejšo energijo.

Morda kot zanimivost omenimo, da je počitniška destinacijaRiscone, ki z gosti diha vse leto, dobila ime po plemičih Rischona. Vasica z eno trgovino in pekarno, ki svoja vrata v zimskem času odpre že ob 6. uri zjutraj, ponuja paleto aktivnosti. Poleg igrišča za golf kluba Val Pusteria je na robu vasi tudi center Cron4 Riscone z notranjim bazenom in velnesom, ki ponudijo idealno sprostitev po aktivnem dnevu na snegu ali v gorah. Sami smo popoldanske spomladanske temperature po koncu smučanja izkoristili za krožni pohod, ki smo ga začeli pri majhni kapelici Kappler Stöckl. Dobre tri kilometre dolga krožna pot delno vodi skozi gozd, kjer so bile na določenih predelih potrebne tudi dereze. A takoj ko pot zavije do stare graščine in mimo travnikov, sprehod postane veliko prijetnejši. Ves čas pa so pogledi odprti na brezčasne okoliške vršace.