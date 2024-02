Komaj 23-letni norveški zvezdnik Erling Haaland, ki tvori konico napada britanskega nogometnega kluba Manchester City, si želi novega jeklenega konjička. Seveda ne razmišlja o Škodini octaviji, ki je bila lani najbolj prodajani avtomobil v Sloveniji. Nogometaš, ki ima letno plačo 33,7 milijonov evrov je naročil Mercedesovega ekskluzivnega luksuznega športnika AMG one, ki ga poganja motor formule 1. Zanj je treba z vsemi dodatki in davkom odšteti dobre tri milijone evrov.

AMG One je sicer hibrid. Poleg termičnega motorja, ki premore 574 konjev (422 kW), ga paganjajo še štirje električni motorji za skupno 1063 konjev (782 kW). To mu omogoča divjo vožnjo na dirkališču in umirjeno električno vožnjo v mestu, z električnim dosegom okoli 18 kilometrov. Pri polnih močeh doseže hitrost 352 km/h, do stotice pa pospeši v 2,9 sekunde. Do dvestotice v vsega 7 sekundah. Avto je na zunaj videti bolj domač na dirkališču kot na cesti, znotraj pa spominja na manjše vesoljsko plovilo prihodnosti. O ekskluzivnosti avtomobila priča tudi podatek, da je Mercedes izdelal vsega 275 primerkov.

Haaland vozila sicer ne bo kupil sam. Kot poroča norveški časnik Dagens Naeringsliv, se je v nakup podal skupaj s prijateljem iz otroštva Oleje Ertvaagom, sicer uspešnik finančnikom in ustanoviteljem podjetja HiTechVision.

Prijatelja med drugim povezuje tudi ljubezen do avtomobilov. Haaland ima že sedaj v svoji garaži lepo zbirko. Za 350 tisoč evrov je kupil Rolls-Royce cullinan SUV, družbo mu delata še Audi RS6 avant in Range Rover sport, ki sta vredna po 140 tisoč evrov. AMG one pa bo imel tudi družbo bratranca AMG GLE coupeja, ki stane 105 tisoč evrov.