V TEŠ so sicer v preteklosti to logiko že zavrnili. Para, ki jo uporabijo za proizvodnjo toplote, se namreč ne more uporabiti za proizvodnjo električne energije, zato za proizvedeno toploto zaračunajo strošek goriva v deležu pare, ki je odvzeta za ogrevanje vročevodov. Ravno danes je TEŠ napovedal znižanje cene, a le za 20 centov, na 48,13 evra za megavatno uro.

V ljudski iniciativi obenem zahtevajo, da se iz cene toplote izloči strošek emisijskih kuponov. »Če našim zahtevam ne boste ugodili, bomo sprožili postopek izvedbe lokalnega referenduma, na katerem bomo predlagali uvedbo lokalnega davka in povišanje nadomestila za stavbno zemljišče za podjetja, ki proizvajajo električno energijo iz fosilnih goriv. S temi ukrepi bomo zagotovili sredstva za proizvodnjo in distribucijo toplotne energije za daljinsko ogrevanje – za gospodinjske odjemalce,« so zagrozili.