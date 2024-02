Na zdravje!

Pred dnevi smo v TV-dnevniku videli skrajno nenavaden prizor: celjski zdravniki so z zaskrbljenimi obrazi v kamero pripovedovali, kakšne strašne stvari se lahko bolnikom pripetijo po 1. marcu. Že prej so drugi zdravniki zaskrbljeno govorili o katastrofalni možnosti zaprtja porodnišnic in otroških bolnišnic, tudi predsednik Fidesa govori, kot bi zla sila zaklenila zdravnike v domove ali kot da stojijo sredi Gaze in nimajo s čim pomagati. Bolni bodo brez oskrbe, ženske bodo rojevale same, doma.