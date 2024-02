Policisti PP Novo mesto so ugotovili, da je 73-letni moški v naselje Brezje v Novem mestu pripeljal z osebnim avtomobilom s pripetim priklopnikom, na katerem je bilo natovorjeno osebno vozilo. Pri raztovarjanju okoli 14. ure se je strgal transportni trak, vozilo pa je zdrsnilo s prikolice po klančini navzdol in trčilo v 24-letno žensko in otroka starega dve leti. Oba sta utrpela lažje poškodbe, oskrbeli so ju v novomeški bolnišnici.

Po dogodku je eden izmed prebivalcev naselja z leseno palico poskušal napasti 73-letnega moškega, kar so mu preprečili ostali prebivalci. Policisti okoliščine kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in groženj še preverjajo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.