Tedaj smo tudi zapisali, da slovenska vlada po 37 dneh slovenske zdravniške stavke še vedno ni udarila po mizi in bi se lahko malce zgledovala po Korejcih. Potem pa smo v petek presenečeno ugotovili, da sta predsednica republike in premier prebrala našo rubriko in sta na 40. dan slovenske zdravniške stavke končno malce vzrojila zaradi stavkajočih zdravnikov, češ da višjih plač in ugleda ne smejo izsiljevati na račun bolnikov. Za to ugotovitev so skratka potrebovali »le« mesec in pol, zato slovenskim politikom iz dna srca čestitamo za hitro ukrepanje.