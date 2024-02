Javnost je jasno izrazila svoje mnenje in navodila vladi. Želimo enoten plačni sistem, v katerem bodo vsi delavci imeli socialno ustrezno osnovno plačilo za svoje delo in v katerem bo višina plače odvisna od količine in kakovosti njihovega dela, nikakor pa nekdo ne more prejemati plače le zato, ker je na nekem delovnem mestu ne glede na količino in kakovost dela. In tudi ne more v javni sferi nihče imeti višje osnovne plače kot predsednik vlade in predsednica republike.

Zdravniki so intelektualni delavci, kot vsi drugi, niso nič drugega ali posebnega in se morajo postaviti v vrsto s kolegi iz drugih poklicev. Imajo pa zdravstveni delavci privilegij, da je dela dovolj, da ga lahko opravljajo, kolikor ga zmorejo in so zanj dobro plačani. Javnost zahteva, da v celoti delajo ali v javnem ali zasebnem sektorju, nikakor ne dovoljujemo sedenja na dveh stolih – to je izkoriščanje javne sfere za zasebno poslovanje.

Če želijo stavkati, naj to ne bo stavka iz foteljev in na račun zdravja ljudi. Naj se vsak dan popoldne, po opravljenem delu zberejo na ulicah in naj korakajo gor in dol, naj se potrudijo in predvsem predstavijo še kaj drugega kot zahteve po višjih plačah le za sebe, pozabljajo pa na drug zdravstveni kader, ki je enako odločilen pri zdravljenju. Če nekaterim delo in okolje v Sloveniji ne diši, jim ni treba stavkati, naj čim prej odidejo tja, kjer jim bo bolje in naj svoje mesto zapustijo bolj sposobnim in motiviranim kadrom, ki ne bodo skrivali svojih napak. Kot je to na vseh področjih.

Fides nima niti pravice niti legitimacije posegati v osnovne pravice občanov, ki smo zgradili zdravstveni sistem, ki ga je sedaj Fides uzurpiral za svoje osebne koristi. Vlada ima vso pravico in tudi obveznost, da zaščiti občane pred politično prodanim kvazi predstavništvom zdravnikov in da normalizira delovanje zdravstvenega sistema. Fides se lahko pogaja le z javnostjo, ki trenutno njihovih zahtev in obnašanja ne podpira.

Bojko Jerman, Dolsko