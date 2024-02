Nogometaši v prvi slovenski ligi so po treh tekmah v spomladanskem delu ujeli tekmovalni ritem in že se kažejo prava razmerja moči. Ni dvoma, da Celje hiti proti drugemu naslovu državnega prvaka v zgodovini kluba. Celjani premorejo toliko kakovosti, da se na igrišču ne pozna, če imajo nosilci igre Kvesić, Bobičanec in Popović težave s poškodbami, saj tekmece premagujejo tudi s povprečno predstavo, kot je bil primer proti Rogaški.

Olimpija ima težave s štirimi tujci

Celjska ekipa je še pridobila na kakovosti, saj se je Aljoša Matko po poškodbi zelo hitro vrnil v ritem doseganja golov in napovedal kandidaturo za najboljšega strelca lige. »Za razliko od tekme z Bravom smo proti Rogaški dosegli gol, po katerem nam je bilo veliko lažje. Sam si ne bi mogel želeti lepšega povratka. Ko sem žogo prvič spravil v gol, je prišla samozavest. Ker sem napadalec, je logično, da je moj cilj biti prvi strelec lige. Upam, da mi bo uspelo,« je povedal strelec dveh golov Aljoša Matko, ki je napovedal igro na polno tudi jutri na gostovanju pri Domžalah, čeprav so gostitelji v hudi krizi, saj so spomladi izgubili vse tri tekme. Realnost Domžal je postal boj za obstanek, saj imajo pred devetim mestom, ki vodi v dodatne kvalifikacije, le še tri točke prednosti. Vzdušje v pomlajeni ekipi je po treh porazih načeto, igralci na igrišču ne kažejo odločnosti in prave energije, kar vzbuja ugibanja, če prihaja do zamud pri plačah.

V Olimpiji, ki jo danes čaka zahtevno gostovanje pri nepredvidljivem Aluminiju, še vedno upajo, da bodo nadoknadili zaostanek desetih točk za Celjem in ubranili naslov državnega prvaka. Olimpija je doživela šok s težko poškodbo Antonia Marina, ki je bil pripeljan kot zamenjava za Ruija Pedra in je z dvema goloma na gostovanju pri Radomljah nakazal, da bo velika okrepitev. Za gole naj bi zdaj poskrbel napadalec Ivan Durdov, ki se mora z ekipo še uigrati, saj je prišel v Ljubljano šele 15. februarja. Vratar Matevž Vidovšek naj bi se vrnil čez mesec dni. Težava Olimpije je, da ima štiri tujce (Pedro Lucas, Nemanja Motika, Admir Bristrić, Peter Agba), igrajo pa lahko le trije. Kakšno kakovost premore Agba, je pokazal ob vrnitvi v ekipo proti Domžalam, medtem ko sta velika dolžnika Brazilec Pedro Lucas in mladi reprezentant BiH Bristrić.

​Iličić končno pripravljen za 90 minut igre

Maribor pod Antejem Šimundžo dobiva točno takšno podobo, kot jo pričakuje izkušeni trener, ki je zagovornik pragmatične igre, reda in discipline. Gostovanje pri zadnjeuvrščeni Rogaški, ki spomladi igra zelo dobro, bo pravi preizkus trenutne vrednosti Maribora, ki se je z zmago proti Bravu dobro odzval na dogodke ob prekinitvi tekme v Murski Soboti. Velik napredek je pokazal Josip Iličić, kar je povezano s fizično pripravljenostjo, da končno lahko odigra vseh 90 minut, obenem se je končno prilagodil na razmere v slovenski ligi glede igralcev, zelenic, sodnikov... Dobro formo kažeta tudi Soudani in Jakupović, odkritje sta mlada Vidmar in Lorbek, dolžnik pa je zimska okrepitev Barišić.

Glede na trenutno formo so Radomlje tekmec po meri, da Mura začne novo poglavje s trenerjem Antonom Žlogarjem. Izolan bo začel uvajati strategijo kluba, da bodo več priložnosti dobili mladi igralci iz lastne šole, s katerimi se bodo vrnili h koreninam. Radomlje so izgubile derbi za obstanek z Aluminijem, kar je vneslo nemir v ekipo. »Ker smo v nevarnem območju, je potrebna popolna mobilizacija,« pravi trener Radomelj Oliver Bogatinov.

Pari 23. kroga v 1. SNL, danes ob 17.30: Aluminij – Olimpija, jutri ob 13. uri: Rogaška – Maribor, ob 15. uri: Domžale – Celje, ob 17.30: Mura – Radomlje, ponedeljek ob 15. uri: Bravo – Koper.