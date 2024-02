Zgodba o profesorju Kubi

Že prej so obstajali Slovenci z idejo. Enemu na primer je svojčas padla na pamet povsem trapasta ideja, da naredi stroj za hipnotiziranje ljudi. Muhasta zgodovina pa si inženirja Franceta Rodeta ni zapomnila po tem, ampak po prvem žepnem kalkulatorju, legendarnem HP-35, od katerega trigonometrijskih in eksponentnih funkcij smo imeli najraje tisto, pri kateri se magično digitalno številko 351831 nazaj prebere – »jebise«. Še v eneolitiku se je enkrat v ljubljanskem močvirju smejalo celo pleme, ko je nekdo prišel na dan z najbolj noro idejo v zgodovini človeštva: da bi leseno kolo, najnovejše čudo tehnologije, z leseno palico povezal z drugim kolesom. Njegov trapasti izum je na koncu, kot vemo, spremenil zgodovino, in ko so ga arheologi pred dvajsetimi leti izkopali v bližini Verda, je bilo to najstarejše ohranjeno kolo z osjo na vsem svetu.