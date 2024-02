Graditelje drugega tira naznanili inšpekciji

Aprila lani so gradbeni delavci začeli navažati izkopani apnenec iz predorov drugega tira na zaključeno in končano površino deponije Bekovec. V okoljski organizaciji Alpe Adria Green pravijo, da za to nimajo gradbenega dovoljenja, zato so jih naznanili inšpekciji. V podjetju 2TDK nasprotno trdijo, da dovoljenje imajo.