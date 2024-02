Kot so danes sporočili iz SZS, bi morale skakalke po avstrijskem Hinzenbachu do konca sezone nastopiti še v finskem Lahtija ter nato v Oslu, Trondheimu in Vikersundu na Norveškem v sklopu turneje surovi zrak, kar pomeni, da bi se sezona zanje končala teden prej kot skakalcem.

Zato so pri SZS skupaj z organizacijskim odborom Planica vložili veliko truda v to, da bi skakalke že letos zadnje skoke v sezoni opravile prav v Planici. Uspelo jim je pridobiti organizacijo finalne tekme sezone, ki bo na srednji skakalnici v četrtek, 21. marca, ob 17. uri pod žarometi.

»Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem deležnikom, ki so pri uresničitvi te ideje priskočili na pomoč, saj bomo tudi zaradi njih še drugič v tej sezoni najboljše skakalke sveta na delu lahko spremljali v Sloveniji. Hvala vsem, ki so razumeli, zakaj smo, seveda nam je bilo zaradi uspehov naših skakalk še malce lažje, želeli, da ob moških tekmah v Planici izpeljemo tudi vsaj eno preizkušnjo skakalk,« je dejal predsednik SZS, Enzo Smrekar.

»Kot trenutno kaže, bi bila lahko letošnja marčevska Planica spet nepozabna in za anale. Ne samo za družino Prevc, Nika lovi skupno zmago, Peter pa bo nastopil še zadnjič v karieri, ampak za vse ljubitelje smučarskih skokov po svetu. Vabljeni na pravljični praznik pod Poncami,« je med drugim dejal generalni sekretar OK Planica, Tomaž Šušteršič.

Ogled tekme smučarskih skakalk, ki bodo torej v poznem četrtkovem popoldnevu pod žarometi na srednji napravi v Planici opravile finalno tekmo sezone, bo mogoč z istimi vstopnicami kot ogled četrtkovega uradnega treninga in kvalifikacij skakalcev dopoldan na letalnici bratov Gorišek.