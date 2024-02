Samo osel gre dvakrat …

Novinarji črne kronike smo pred leti izvedli raziskavo, v kateri smo ugotovili, da na (slovenskih) cestah najbolj divjajo in se do drugih udeležencev v prometu grdo obnašajo vozniki prestižnih znamk avtomobilov. Naša teza se je z leti le še utrjevala, znova pa potrdila pred nekaj dnevi. Policija je na štajerski avtocesti pri Celju kar dvakrat v nekaj minutah ulovila moškega za volanom BMW-ja – prvič je na odseku z dovoljeno hitrostjo 100 km/h dirjal s hitrostjo 191 km/h, nekaj kilometrov kasneje pa z 207 km/h. Za vsakega od prekrškov si je »prislužil« kazen v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk. Zanimivo je, da je enaki kazni pred dnevi prejel tudi voznik na gorenjski avtocesti. V roku dveh ur in pol so ga dvakrat ujeli nenadzorovano dirkati – enkrat v smeri Karavank, enkrat proti Ljubljani. Izrekli so mu za 2400 evrov kazni in dodali še 18 kazenskih točk.

Sladkosned z ljubeznijo do tune

39-letni osumljenec, ki je prejšnji teden praznil police trgovin po Radovljici, očitno ni dobil darila za praznik zaljubljencev. Sodeč po njegovem plenu – povečini so mu dišale večje količine sladkarij (otepal pa se ni niti pločevinkam tune) – je za Valentinovo ostal praznik rok in si s tatinskimi pohodi ter čokolado skušal napolniti praznino v srcu. Za 850 evrov proizvodov so lastniku vrnili, v hišni preiskavi pa pri moškemu doma našli za še 1400 evrov ukradenega. Vtaknili so ga v pripor, kjer pa verjetno na meniju ne bo imel na voljo toliko dobrot.

Vsi možni prekrški

»Ni, da ni« bi lahko rekli za prekrške, ki so jih ptujski policisti v nedeljo odkrili pri lokalnem mopedistu. Veliko pove že samo to, da mu grozi za 2200 evrov kazni, obenem pa so mu zaplenili moped. Kaj vse naj bi nesrečnež storil? Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, moped ni bil tehnično brezhiben, gume pa tako izrabljene, da niso bile več varne. Poleg tega se je voznik v promet odpravil zadrogiran. Kot smo ugotovili že na začetku - »ni, da ni«.

Rabil denar in se ugrabil

Britancu je na luksuznih počitnicah na Tajskem, ki jih je nenehno podaljševal, zmanjkalo denarja, družina pa njegovega pijančevanja ni hotela več podpirati. 48-letnik se je znašel po svoje – prijatelje je prepričal, da so ga pretepli in »ugrabili«, od sorodnikov pa je zahteval odkupnino. Ni pa računal na pristno skrb staršev, ki so nemudoma obvestili lokalno policijo, ti Interpol, ta pa tajske policiste. Specialci so stekli na teren, Iana pa so našli, kako popiva in se zabava z »ugrabitelji«. Vse štiri moške so aretirali. Verjeli ali ne, to nikakor ni osamljen primer. Decembra predlani je Avstralec uprizoril lastno ugrabitev, da bi namesto z ženo silvestrovo lahko preživel z ljubico. Paul je soprogi poslal sporočilo, da ga je odvedla skupina neznancev z Bližnjega vzhoda, a da naj bi ga domov izpustili že naslednje jutro (le kako priročno zanj!). Zgodba je smrdela tako policiji kot novinarjem, moški se je zaporni kazni kasneje izognil, policiji je povrnil vse stroške, oddelati pa je moral 350 ur družbeno koristnega dela. Žena mu je skok čez plot in prikrivanje le-tega oprostila. Srečno bosta živela do konca svojih dni.

Ne pil, vino je razlil

Lastnike vinske kleti Cepa 21 v španskem Castrillu de Dueru je v ponedeljek zjutraj skoraj izdalo srce, ko so odprli vrata v prostore. Tla so bila namreč prelita tako z belo kot rdečo z žlahtno kapljico. Odteklo je kakih 60 tisoč litrov vina. Po ogledu nadzornih kamer so ugotovili, da nikakor ni šlo za nesrečo. Pojava na posnetku (lahko bi šlo ali za moškega ali za žensko) je bila zakamuflirana v kombinezon, obraz pa je pred kamerami skrivala pod kapuco. Vandal je natančno vedel, kaj počne, saj je v manj kot minuti odprl pipe petih cistern, iz katerih je izteklo na tisoče litrov visoko kakovostnega alkohola. Nepridiprav si je izbral cisterni z najdražjimi vini v kleti z nabavno ceno med 35 in 85 evrov po steklenici. Vodja vinske kleti je prepričan, da ni šlo za »krajo«, konec koncev nepridiprav ni ničesar odnesel s seboj, temveč prej za namerno uničenje vina, sabotažo in maščevanje. Policijska preiskava še poteka, škodo pa so ocenili na 2,5 milijona evrov. Vinoljubci s celega sveta so zgroženi. Ko bi ga vsaj spil, ne le razlil, se hudujejo in si brišejo orošene oči.