To je bila za Dallas rekordna, sedma zmaga v nizu to sezono, s katero so Phoenix v neposrednem dvoboju izrinili s šestega mesta v zahodni konferenci.

Dobro je igral tudi drugi zvezdnik Dallasa Kyrie Irving, ki je k zmagi dodal 29 točk.

Pravzaprav se je Dallasov zmagoviti niz začel, ko se je Irving vrnil po zvinu palca. Mavericks so bili to sezono brez Dončića ali Irvinga ali obeh na 27 tekmah zaradi poškodb. Njun sedmi zaporedni skupni nastop se je ujemal s prejšnjim zmagovitim nizom.

»Mislim, da sta Luka in Kyrie vnovič dobro odgovorila na vprašanje, da lahko precej dobro sodelujeta,« je po tekmi dejal trener Jason Kidd.

»Mislim, da smo na dobri poti. Ko smo zdravi, se kaže tudi naša energija, vse je trenutno v pozitivnem smislu. Poleg tega se fantje na igrišču zabavajo. Kar vidiš to energijo na parketu,« je dodal Kidd.

Na drugi strani sta Devin Booker in Kevin Durant, ki sta prav tako nastopila na tekmi zvezd, dosegla 35 oziroma 23 točk. Sonca so pred gostovanjem v Teksasu dobila pet od šestih tekem pred premorom za tekmo All-Star.

Naslednja tekma Dallas čaka v nedeljo v Indianapolisu, ko se bo pomeril z Indiana Pacers.