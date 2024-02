Kmetje so besni, ministrica Čalušić pa je hvaležna, da jih lahko zastopa

Kmetje traktoristi so včeraj po nekaterih slovenskih krajih izpeljali nov protest. Z informacijami, kdaj in kje bo potekal, so bili skopi, skrivnost je tudi, kdo jih vodi. Iz sindikata kmetov, ki je bil v preteklosti poleg kmetijske zbornice dirigent večine kmečkih puntov, so sporočili, da se protestniki, ki jih sindikat sicer podpira, tokrat samoorganizirajo.