V banki so ob objavi rezultatov zapisali, da bi bila izguba še večje, če ne bi sprostila preteklih rezervacij za pokrivanje izgub. Izpostavili so tudi, da poslovni rezultat ne bo vplival na njihovo poslovanje, saj je njihova naloga ohranjanje stabilnosti cen, ne pa ustvarjanje dobička. Zato lahko ne glede na izgube učinkovito poslujejo in izpolnjujejo svoj mandat. Hkrati pa so napovedali, da da bodo izgubo verjetno utrpeli tudi v nekaj naslednjih letih.

Svet ECB je v boju proti inflaciji od julija 2022 do lanskega oktobra desetkrat zapored dvignil osrednje evrske obrestne mere, kar je bil rekordni niz zaostrovanja denarne politike. Osrednja obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja je tako zdaj pri 4,50 odstotka ter s tem najvišje od časa pred zadnjo finančno in gospodarsko krizo.

Ekonomisti pričakujejo, da bo ECB v prihodnjih mesecih obrestne mere začela zniževati. Po namigih prve dame te institucije Christine Lagarde je prvo znižanje pričakovati poleti.