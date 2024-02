Mesec je ocenil, da stranka po lanskem kongresu in nedavnem predlogu za razrešitev poslanca Mihe Kordiša z mest v delovnih telesih DZ končuje svojo notranjo krizo: »Tisti, ki so stranko notranje razdvajali, uničevali, bučno odhajajo,« je poudaril in dodal, da je Levica na poti h konsolidaciji.

Povedal je, da so notranji boji stranke v »marsikateri točki prešli meje dobrega okusa,« zato so se jih v vodstvu odločili ustaviti. »Tisti, ki so stranko eno leto notranje razdvajali, uničevali, tudi s takimi nastopi kot zdaj prihajajo v javnost, bučno odhajajo, ampak poudarek je na tem, da odhajajo,« je izpostavil. Prepričan je, da bo slednje stranki koristilo, saj ji bo omogočilo bolj mirne pogovore.

Kot je znano, so se odnosi v stranki zaostrili predvsem pred lanskim volilnim kongresom stranke. Takrat je tako imenovano levo krilo stranke s poslancem Kordišem na čelu opozarjalo, da se stranka pod vodstvom tedanjega koordinatorja Meseca premika preveč proti sredini. Mesec pa je dogajanje videl kot nezaupnico in se posledično odločil, da ne bo več kandidiral za koordinatorja stranke. Vodenje stranke je zatem prevzela ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Napetosti se tudi po menjavi vodstva niso umirile. V začetku meseca je tako sledil predlog poslanske skupine mandatno-volilni komisiji DZ za razrešitev poslanca Kordiša z vseh mest v delovnih telesih DZ, katerih član je bil. Takrat so pojasnili, da so to storili zaradi »zlorabe položaja, zavajanj, pritiskov, groženj in izsiljevanja v poslanski skupini«. Kot so takrat navedli, je namreč Kordiš poskušal izsiliti zaposlitev neizbrane kandidatke s pritiski na ostale poslance in organe stranke. Sledilo je več razprav na organih stranke in ostre besede proti vodstvu, iz sveta stranke je izstopilo tudi nekaj članov iz Kordiševega kroga.

Na zadnjem sestanku so se, kot je povedal Mesec, že razumno pogovorili in se strinjali o izhodiščih pokojninske reforme, pripravljajo se tudi na evropske volitve. Zatrdil je še, da gre pri nezadovoljstvu v stranki za manjšo skupino, ki pa da je stranko močno razdvajala navznoter.