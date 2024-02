Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je razsodilo o premoženjski škodi, ki jo mora država povrniti svetovno znanemu slovenskemu kirurgu, 84-letnemu Vincencu Vinku Dolencu. Gre za v Sloveniji priznano sodbo izraelskega sodišča, po kateri mora Dolenc zaradi zapletov po operaciji izraelskemu pacientu plačati milijonsko odškodnino. Oktobra predlani je ESČP že odločilo, da je bila Dolencu kršena pravica do poštenega sojenja. Dolencu in državi so takrat dali pol leta časa, da se dogovorita, kako bo državo popravila svojo napako, v nasprotnem primeru pa bodo o ustrezni premoženjski škodi razsodili sami. Do dogovora ni prišlo, tako da so z ESČP zdaj sporočili, da mora Slovenija plačati Dolencu 390.000 evrov (gre za že izterjani del odškodnine skupaj z obrestmi) in morebitni davek za premoženjsko škodo, ki mu je bila povzročena do konca novembra lani. Če je po bil tem datumu, ko je bil izvršilni postopek prekinjen zaradi izvršbe na podlagi terjatve, ki izhaja iz sodbe izraelskega sodišča, mu mora država škodo povrniti. Dolenčevo premoženje namreč ni več predmet nadaljne izvršbe, država pa mu mora plačati tudi 3100 evrov stroškov in izdatkov.

Več sledi...