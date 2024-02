Za Barcelono je na stadionu Diego Armando Maradona v Neaplju zaigral supertalent Lamine Yamal, ki je s s 16 let in 223 dnevi postal najmlajši igralec, ki je zaigral v izločilnih bojih lige prvakov. Katalonci, ki so bili v vlogi favorita, so tekmo začeli bolje, a priložnosti niso izkoristili Yamal, Lewandowski in Gundogan, saj je blestel vratar Napolija Mereta, Po živahnem začetku se je tekma umirila, nemoč Napolija pa razkriva statistika, saj v prvem polčasu ni niti enkrat streljal na gol Barcelone, ki je imela sedem poskusov.

Gola dosegla največja zvezdnika Barcelone in Napolija

Drugi polčas je bil bolj živahen in po uri igre je kazalo na zmago Barcelone, saj je Lewandowski z natančnim strelom, potem ko je žoga potovala med nogami, Katalonce povedel v vodstvo z 1:0. To je bil 47. gol Lewandowskega na 43. tekmi v ligi prvakov, a šele drugi v letošnji sezoni, Več kot uro je kazalo, da menjava trenerja Walterja Mazzarrija s Francescom Calzonom v igro Napolija ni prinesla preporoda, saj so bili gostitelji brez idej in poguma. Napoli, ki je bil večino tekme v podrejenem položaju, je začel igrati šele po prejetem zadetku. V 75. minuti zablestel prvi zvezdnik Italijanov Osimhen, ki je poskrbel za izenačenje z vztrajnostjo in spretnostjo, potem ko je odigral šele prvo tekmo za Napoli v letu 2024, V zadnjih sekundah tekme je imel Gundogan priložnost za zmagoviti gol, a je žogo poslal mimo vratnice.

»Glede na izid se domov odpravljamo žalostni, saj bi lahko zmagali. Igrali smo zelo dobro, zlasti prve pol ure. Pokazali smo, da smo močna in konkurenčna ekipa, Napoli je vrhunska ekipa, a povratna tekma bo pred našimi navijači,« je po tekmi povedal urugvajski branilec v vrstah Barcelone Ronald Araujo. »Po igri smo si zaslužili več, saj smo prikazali dobro predstavo. Naš taktični načrt je deloval zelo dobro, saj smo vodili z 1:0. Nato nismo uspeli umiriti in nadzorovati težke tekme. Ker tekme nismo uspavali, je tekmec dosegel gol iz prve priložnosti. Morali bi zadržati žogo in igro premakniti na njihovo polovico,« je bil razočaran trener Barcelone Xavi Hernandez.

​Arsenal brez strela v okvir gola Porta

Porto je šokiral Arsenal s prekrasnim golom Brazilca Galena po strelu z 20 metrov v četrti minuti sodniškega dodatka. Tekmo sta v prvem polčasu zaznamovali dve zapravljeni priložnosti Portugalcev. V središču zanimanja je bil napadalec Galeno, ki je s petih metrov najprej žogo poslal v vratnico, a se je znova odbila do njega in jo poslala mimo praznega gola. Arsenal je prevladoval v posesti žoge (62:38 odstotkov), a si velikih priložnosti ni priigral, saj sploh ni streljal v okvir gola tekmeca, medtem ko je Porto sprožil dvakrat.

»Zmanjkalo nam je malo zdrave pameti, da bi iztržili remi proti težkemu tekmecu, ki je poštena, delovna ekipa z odličnimi igralci. Ujel nas je na krivi nogi. Ker smo prva skupina, po dobrem začetku leta 2024 ne bomo dovolili, da nas bi to potrlo. Na tekmi doma lahko nadoknadimo gol zaostanka. Vemo, kaj moramo narediti,« je bil jasen vezist Arsenala Declan Rice.