Najbolj bran je bil članek o rasti februarskih pokojnin. Ta je bila odvisna tudi od podatkov statističnega urada, ki je v sredo objavil novico, da je povprečna bruto plača lani zrasla za 9,7 odstotka. Iz tega smo izračunali, da bo skupna rast pokojnin 8,8-odstotna, zaradi januarske uskladitve pa le 0,6-odstotna.

Skupaj s predstavnikom celjske policije smo se nasmihali ob novici o izginuli silhueti policistke ob cesti pri Mislinjski Dobravi. Pogrešana ni bila prav dolgo, so nam povedali, in so jo zato lahko hitro vrnili na delovno mesto.

Jože Piano se je v Pismih bralcev hudoval zaradi komentarjev dveh nekdanjih ministrov in požel veliko pozornosti.

Naš Aljaž Potočnik je ugotovil, da je bil upravičeno skeptičen glede Applove novosti: »Ko je Apple lani najavil očala za mešano resničnost, sem bil navdušen nad tehnologijo, ki jo bo ponudil potrošnikom, in hkrati zaskrbljen nad verjetnostjo, da bo šlo za prvo večjo Applovo polomijo od izuma ipoda. Kaže, da so bile skrbi upravičene.«

Najnovejša javnomnenjska raziskava Vox populi Ninamedie je pokazala, da je afera z nakupom poslovne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani v javnem mnenju povzročila pravcati potres. Delo vlade kot uspešno ocenjuje samo še četrtina javnega mnenja, kar 70 odstotkov prebivalcev Slovenije pa meni, da je vlada neuspešna. Namero, da bi na volitvah glasovali za Gibanje Svoboda, je izrazilo samo 10,7 odstotka anketirancev, volilna preferenca Socialnih demokratov pa znaša 3,9 odstotka.

Pa tudi o pretresih na desni po tem, ko Anže Logar, Eva Irgl in Dejan Kaloh niso podpisali zaveze o lojalnosti SDS do konca mandata. Več v članku Anžeta Lebingerja Janša Logarja na glas primerja z Virantom.