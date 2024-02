V torek smo nestrpno pričakovali najnovejši podatek o rasti cen v ZDA, ki je kar nekoliko ohladil ozračje na borznem parketu. Mesečna inflacija je v januarju znašala 0,3 odstotka in je bila višja od povprečja pričakovanj analitikov (0,2 odstotka), na letni ravni pa so se cene zvišale za 3,1 odstotka. Če izvzamemo cene hrane in energije, inflacija v ZDA še vedno znaša 0,4 odstotka na mesečni oziroma 3,9 odstotka na letni ravni. Negativno je presenetila tudi rast cen na strani proizvajalcev. Stanje v ameriškem gospodarstvu je še naprej dobro, kar je potrdil tudi podatek o številu novih zahtevkov za nadomestilo za brezposelnost (212 tisoč), ki je bilo nižje od povprečja pričakovanj analitikov.

Stopnja brezposelnosti je tako v januarju znašala 3,8 odstotka in ostaja ena najnižjih v zadnjih desetletjih. Počasnejši januarski upad inflacije od pričakovanj je v kombinaciji z dobrimi poslovnimi rezultati podjetij pričakovanja o nižanju obrestnih mer pomaknil bolj v prihodnost. Če je bilo nižanje obrestne mere na marčevskem zasedanju Fed-a pred nekaj tedni bolj ali manj pričakovano, pa bomo glede na najnovejše napovedi na nižanja morali še malo počakati. Poleg tega finančni trgi za letošnje leto pričakujejo zgolj 3 ali 4 nižanja obrestnih mer (za 0,25 odstotne točke), kar je krepko manj od pričakovanj o sedmih znižanjih ob koncu preteklega leta. Posledično so se zvišale tudi zahtevane donosnosti ameriških državnih obveznic, tako da si lahko za dvoletno posojilo ZDA obetamo 4,6 odstotka donosnost na letni ravni – največ po decembru lani.

Višja januarska inflacija v ZDA glede na povprečje pričakovanj analitikov je med drugim razlog za znaten torkov upad vrednosti ameriškega delniškega indeksa S&P 500, ki pa je bil v drugi polovici preteklega tedna, ko je med vlagatelji zopet začel prevladovati optimizem, skoraj izničen. K rasti optimizma je nekoliko pripomogel govor predsednika čikaškega Fed-a, ki je zatrdil, da tudi morebitna nekoliko višja inflacija v prihodnjih nekaj mesecih ni v navzkrižju s trendom zniževanja inflacije na ciljna dva odstotka. Na korporativnem področju naj omenimo nadaljevanje rasti tečaja delnice Nvidie, ki je glede na tržno kapitalizacijo v preteklem tednu prehitela tako Amazon kot tudi Alphabet in tako postala tretje največje podjetje na svetu – za Microsoftom in Applom.

Če se bo rast cene delnice Nvidie nadaljevala, bomo videli v sredo, ko bo ta polprevodniški velikan objavil rezultate poslovanja za zadnje lansko četrtletje. V zadnjih četrtletjih pa je z vidika donosnosti manj uspešna delnica družbe Apple, ki je letos izgubila vodilni položaj na lestvici družb z najvišjo tržno kapitalizacijo. Razloge lahko najdemo v omejitvah prodaje iPhona na Kitajskem in v komercialno vprašljivi izdaji očal Apple Vision. Evropska komisija je za 0,4 odstotne točke znižala letošnjo napoved gospodarske rasti za evroobmočje, na 0,8 odstotka, za prihodnje leto pa na 1,5 odstotka. Gospodarstvo Združenega kraljestva je zdrsnilo v blago recesijo, saj se je BDP znižal v dveh zaporednih četrtletjih.

Vseeno pa so dokaj dobre objave rezultatov poslovanja podjetij pripomogle k rasti vrednosti indeksa STOXX 600, ki je zgolj en odstotek oddaljen od rekorda, doseženega januarja 2022. Tečaj delnice največjega predstavnika v indeksu, danskega farmacevta Novo Nordisk, tudi letos nadaljuje z rastjo, saj je na podlagi visokih pričakovanj glede prodaje zdravila proti diabetesu pridobil že več kot 20 odstotka. Vse kaže, da je gospodarstvo evroobmočja na dobri poti, da se izogne hujši recesiji, kar je razvidno tudi iz kreditnih pribitkov na podjetniške obveznice z visoko bonitetno oceno. Slednji so se znižali na najnižjo raven v zadnjih dveh letih. V preteklem tednu so z rastjo tečajev nadaljevale japonske delnice.

Japonsko gospodarstvo je sicer vstopilo v recesijo, saj se je BDP v drugi polovici preteklega leta znižal. V kombinaciji s šibkim jenom je država izgubila tretje mesto na svetu glede na BDP, merjen v USD – prehitela jo je Nemčija. Po drugi strani pa je poceni jen pomagal k rasti izvoza v višini 2,6 odstotka. Dokaj šibko gospodarstvo viša verjetnost nadaljevanja ohlapne monetarne in fiskalne politike, kar je pozitivno vplivalo na delniške naložbe.