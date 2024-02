Na San Siru je bilo moč spremljati natanko takšno tekmo, kot so jo pričakovali vsi nogometni strokovnjaki. Trenerja obeh ekip sta odlično pripravila svoji moštvi in nista pustila nobenih presenečenj. Simone Inzaghi (Inter) in Diego Simeone (Atletico Madrid) sta v času svojih igralskih karier bila soigralca pri Laziu, zato se odlično poznata. V Prvem polčasu je tako igra potekala večinoma med obema kazenskima prostoroma, slovenski čuvaj mreže pri Atletico Madridu, Jan Oblak pa je dvakrat moral posredovati, a sta strela letela po sredini vrat. Madridčani so bili nenevarni.

Arnautović v četrto ni mogel več zgrešiti

Na začetku drugega polčasa je pri domačih v igro vstopil Marko Arnautovič, ki je zamenjal rahlo poškodovanega Marcusa Thurama. Avstrijec, ki za modro-črne iz Milana kot posojen igralec Bologne, je kmalu napovedal odličen večer, a je takoj po vstopu v igro streljal mimo vrat.

Igralci Atletica so bili v drugem polčasu še manj nevarni kot v prvem, Inter pa je vse bolj pritiskal. Priložnosti sta zapravljala Lautaro Martinez in Arnautović, ki je najlepšo zapravil v 63. minuti. Po odlični globinski podaji se je sam v kazenskem prostoru znašel pred Oblakom, a je streljal preko vrat.

V 79. minuti je napako na sredini igrišča storil Reinaldo, v hitri protinapad pa je stekel Lautaro Martinez. Oblak je strel Argentinca še mojstrsko ubranil, žoga pa se je odbila na noge Arnautovića, ki svoje četrte priložnosti na tekmi enostavno ni več mogel zapraviti. S tem je preprečil, da bi Oblak še 36. v karieri na tekmah lige prvakov ohranil mrežo nedotaknjeno. Gol je zbudil goste, ki so imeli v naslednjem napadu najlepšo priložnost na tekmi. Strel Samuela Diasa Lina iz roba kazenskega prostora pa je letel mimo vrat. Do konca srečanja sta obe ekipi iskali zadetek, a je izid ostal nespremenjen. Čeprav so domači nogometaši zmagali, gredo na povratno tekmo v Madrid lahko bolj zadovoljni igralci Atletica, ki se predvsem Janu Oblaku, ki je zbral štiri obrambe, lahko zahvalijo, da imajo še povsem odprte karte v boju za preboj v četrtfinale.

Tudi na drugi tekmi še vse odprto

Še bolj izenačeno se je zaključila druga torkova tekma, ko sta se med seboj merila PSV in Borussia Dortmund. »Upam, da nas bodo domači navijači ponesli od prve minute,« si je pred tekmo želel trener PSV-ja ​Petar Bosz, a je njegove želje v 24. minuti zatrl nekdanji igralec nizozemskega moštva Donyell Malen. Nizozemski napadalec je sprožil neubranljiv strel v vratarjev kot, kot pa se za športnika velikega kova spodobi, se zadetka ni pretirano veselil.

V deveti minuti drugega polčasa je v kazenskem prostoru neumen prekršek storil branilec Dortmunda Mats Hummels. Srbski sodnik tekme Srđan Jovanović je upravičeno pokazal na strel iz enajstih metrov. Zanesljivi izvajalec je bil Luuk de Jong, čeprav je vratar gostov Alexander Mayer uganil smer strela, a je bil ta preveč natančen in močan. Do konca srečanja so bili bližje drugemu zadetku gostje, a igralci PSV-ja so tudi z nekaj sreče ohranili izjemen niz neporaženosti na domačem igrišču v tej sezoni.