Se tri četrt občanov moti o korupciji?

Da Slovenija ne bo nova Švica, vemo že dolgo, a kot kaže, tudi Ljubljana ne bo tako kmalu novi Zürich. Velika primerjalna javnomnenjska raziskava evropske komisije je pokazala, da 74 odstotkov Ljubljančanov meni, da je na lokalni ravni prisotna korupcija. To je visoka številka, ki naše mesto postavlja v skupino drugih balkanskih prestolnic. Po zaupanju v sistem so Ljubljančani tako bliže Beogradu, Zagrebu, Skopju, Bukarešti in Podgorici. Na drugi strani sta švicarski Zürich in danski Köbenhavn, kjer tako razmišlja samo 20 odstotkov vprašanih občanov. Vprašalnik komisije ne gre v podrobnosti, kako občani definirajo korupcijo, niti ne, ali so se s korupcijo srečali v osebnem življenju. Preprosto jih sprašuje, ali imajo občutek, da je v delovanju lokalne uprave prisotna korupcija. V poročilu komisija opozarja, da se tisti z višjo izobrazbo prej strinjajo, da je v mestu korupcija, kot pa vprašani z nižjo izobrazbo, ki so do delovanja mestnih oblasti bolj zaupljivi. Skrb zbujajoč rezultat tako težko pripišemo pomanjkljivemu razumevanju, kvečjemu nasprotno.