Cimos mora vrniti prejete subvencije

Na ministrstvu za delo so Cimos že petkrat pozvali, naj vrne subvencije iz časov covida, januarja pa so prejeli njegovo prošnjo za obročno vračilo dolga. Vsa druga podjetja, ki so bila v podobnem položaju, so presežno prejeto pomoč že vrnila. Po pojasnilih ministrstva za delo Cimos ni nobena izjema.