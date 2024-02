Rodila se je 18. aprila 1940 v Rimu. Njen oče Tassilo von Fürstenberg je pripadal plemstvu, njena mati Claire Jeanne Agnelli pa bogati italijanski dinastiji Agnelli, aktivni v več poslovnih in industrijskih panogah.

Ira von Fürstenberg, je govorila šest jezikov, delala je kot manekenka, bila je tudi igralka in je zaigrala je v približno 30 filmih. Ovekovečili so jo zvezdniški fotografi, med njimi tudi Helmut Newton. Leta 1978 je postala generalna direktorica rimske modne hiše Valentino. Uveljavila pa se je tudi kot oblikovalka umetniških predmetov.

Bila je dvakrat poročena, leta 1955, pri 15 letih, se je poročila s princem Alfonsom zu Hohenlohe. Poroka 31-letnika in najstnice je takoj obveljala za škandalozno. Zakon je trajal le pet let. Leta 1961 se je Ira von Fürstenberg poročila drugič, tokrat z brazilskim podjetnikom in plejbojem Franciscom Matarazzom Pignatarijem. Tudi ta zakon je po kratkem času razpadel.