Turška družba Desan bo na večnamenski ladji Triglav popravila in nadgradila sisteme za gašenje plovila, za distribucijo in klimatizacijo zraka, za upravljanje in nadzor ladijskih sistemov, videonadzorni sistem in sistem za kontrolo ladijskih odprtin. Vrednost naročila je slabih pet milijonov evrov brez DDV.

Hrvaška družba Iskra brodogradilište bo na ladjo namestila vgradno mesto za 30 milimetrski mornariški top kalibra zveze Nato z uvodnikom naboja, ki omogoča izbiro streliva za protipovršinsko in protizračno bojevanje. Vrednost del je 2,3 milijona evrov brez DDV.

Ljubljansko podjetje Panna plus pa bo dopolnilo sistem poveljevanja in kontrole, ki vključuje vgradnjo multifunkcijskega radarja, bojno informacijskega sistema, transponderja, mornariškega taktičnega podatkovnega sprejemnika, sistema GPS in sistema za satelitsko komunikacijo.

Ladja Triglav bo v tem sklopu naročila prejela tudi akustični sistem dolgega dometa, ki ladjam omogoča, da ciljno posredujejo zvočna sporočila, uporabljati pa jih je mogoče tudi kot neubojno orožje. Ministrstvo je v razpisni dokumentaciji zahtevalo, da naj hrup dosega prag 149 decibelov.

Novost na plovilu bo tudi sistem za odkrivanje in delovanje proti brezpilotnim zračnim plovilom, ki mora po zahtevah razpisa omogočati odkrivanje in sledenje brezpilotnih letalnikov na elektromagnetnem spektru. Naročnik bo moral v ta namen prilagoditi več namestitvenih postaj, ladjin most, kabino zvez, namestiti omrežje za svetovni splet in zamenjati notranji komunikacijski sistem. Družba Panna plus bo ta dela izvedla za skoraj šest milijonov brez DDV.

Ministrstvo je ponudnike v javnem naročilu opozorilo tudi na morebitno prisotnost azbesta na ladji, ki ga je treba odstraniti. Odstranjevanje tega iz večine izolacijskih materialov je zapletlo tudi vzdrževanje ladje, ki je na privezu v Trstu že vse od leta 2020, smo poročali avgusta lani.