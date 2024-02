Današnji večer bo za slovenske ljubitelje nogometa prinesel spektakel v Milanu, saj bo Jan Oblak s svojim Atleticom Madrid gostoval v mestu mode pri Interju. Za slovenskega čuvaja mreže bo to jubilejna 80. tekma, ki jo bo začel v prvi postavi svojega kluba. Še bolj poseben večer bo danes za Oblakovega trenerja pri rdeče-belih iz Madrida, Argentinca Diega Simeoneja, ki bo stotič sedel na trenerskem stolčku v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Pred njim so ta mejnik dosegli le ​Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson,​ Arsène Wenger,​ Pep Guardiola, José Mourinho, Mircea Lucescu, Massimiliano Allegri in Jürgen Klopp.

Šele drugi medsebojni dvoboj

Za temperamentnega Argentinca bo tekma še bolj čustvena, ker je kot igralec dve leti igral na San Siru in z modrimi v sezoni 1997/98 osvojil evropski pokal. Obe ekipi sta v ligi prvakov letos še neporaženi. Madridčani so v rednem delu skupinskega dela v skupini E nanizali šest zmag in dva remija ter osvojili prvo mesto pred Laziom, Feyenoordom in Celticom. Čeprav Atletico velja za izjemno obrambno naravnano moštvo, so v rednem delu zabili kar 17 golov, več (18) jih je le Manchester City. Alvaro Morata in Antoine Griezmann sta s petimi zadetki tudi vodilna strelca tekmovanja. Jan Oblak je na šestih tekmah prejel šest golov.

Inter je šel lani skoraj do konca, saj je šele v finalu priznal premoč Manchester Cityju. »Vedno ciljamo, da gremo do konca, tudi letos. Hkrati se zavedamo, da bo dosežek težko ponoviti, ampak zakaj ne bi zmagali,« je samozavesten podpredsednik Interja ​Javier Zanneti​. Nekdanji argentinski nogometaš je legenda Interja in odlično pozna tudi Diega Simeoneja, s katerim sta bila soigralca. »Za oba kluba bosta to izjemni tekmi. Atletico je odlično obrambno moštvo, ki preži na hitre protinapade. Prepričan sem, da bo naš trener pripravil dobro taktiko,« je še dodal Zanneti.

Stratega nimata prednosti, da bi lahko iztočnice za taktiko pripravljala iz preteklih dvobojev, saj sta se Inter in Atletico Madrid med seboj pomerila le v finalu super pokala leta 2010, ko so bili z 2:0 boljši Španci. V središču pozornosti bo tokrat še en Argentinec. Najboljši strelec Interja Lautaro Martinez, ki je bil leta 2017 že tik pred temi, da postane član Atletica, a je na koncu bitko za napadalca dobil Inter. Martinez bo skupaj s soigralci lovil 300. zadetek Interja v evropskih pokalih, saj jih ima klub na svojem računu 298.

PSV specialist za prve tekme

Odlična sezona je za nogometaši PSV, ki so se v izločilne boje lige prvakov uvrstili prvič po sezoni 2015/16. Varovanci Petra Bosza, ki je bil nekoč trener Dortmunda, so na domačem terenu še neporaženi. »Tekme izločilnih bojev so vedno nekaj, česar se veseliš in gledaš na njih nekoliko drugače,« se tekme veseli branilec Sergino Dest, ki je pri PSV na posoji iz Barcelone. »Že dolgo je od tega, ko sem bil trener Dortmunda. Od tistega moštva ni skoraj nobenega igralca več, zato tekma zame ne bo nič posebnega. Dobro se zavedamo, da imajo gostje odlične posameznike, ki so hitri v protinapadih, a računam, da nas bodo navijači ponesli od prve minute dalje,« vloge favorita ne prepušča gostom ​Peter Bosz. Dortmund je sicer svojo kakovost pokazal s tem, ko se je v izločilne boje prebil iz »skupine smrti.« V skupini F z Milanom, Newcastlom in PSG je osvojil celo prvo mesto.

*** Že dolgo je od tega, ko sem bil trener Dortmunda. Od tistega moštva ni skoraj nobenega igralca več, zato tekma zame ne bo nič posebnega. Peter Bosz, trener PSV