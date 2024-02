Na portalu Pobude meščanov se je 10. januarja pojavil zapis meščanke oziroma meščana, ki ga je zmotil mural Deček iz Gaze. Naslov pritožbe je Nastrojen politični grafit in se glasi: »Grafit nasproti ZD Ljubljana Center (Metelkova) zelo neposredno implicira, da je bistvo vojne v Gazi pobijanje otrok. Mislim, da si Ljubljana takih sporočil ne more privoščiti. Za čimprejšnje ukrepanje se vam zahvaljujem.« Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MOL so pretekli četrtek odgovorili, da glede na to, da gre za »ulični grafit na javni prometni površini na območju Centra Metelkove«, bo izvajalec opravil ogled, na podlagi katerega bo posredoval informativno ponudbo za odstranjevanje grafita in občino obvestil o možnosti realizacije. Pri tem se odpira nekaj vprašanj. Prvo je seveda povezano s tem, kako je sporočilo zmotilo občana oziroma občanko, medtem ko je obzidje AKC Metelkova mesto ob Metelkovi ulici eden od prostorov s seznama mestnih lokacij, kjer je dovoljeno grafitiranje.

Mural je del Celostne umetnine Metelkova

Mural Deček iz Gaze, delo libanonskega umetnika Mazena Kerbaja, je nastal pod okriljem projekta Gesamtkunstwerk Metelkova oziroma Celostna umetnina Metelkova, ki poteka od leta 2004. Gre za umetniške posege v javni prostor znotraj Metelkove in v njeni bližnji okolici, ki jih je do sedaj nastalo že več kot 200, pojasnjuje kuratorica projekta iz KUD Mreže Nataša Serec. Tako je del javnih metelkovskih likovnih intervencij od lanske jeseni tudi pričujoči mural, za katerega je ob njegovem nastanku Nataša Serec zapisala: »Mural Deček iz Gaze na obzidju AKC Metelkova mesto ob Metelkovi ulici še ni bil dokončan, ko so mediji obvestili o Hamasovem napadu na Izrael. Bila je sobota 7. oktobra in kmalu zatem se je začelo poročanje o strašljivem štetju trupel v Gazi, ki je že vrsto let odprto taborišče z omejitvijo gibanja in odmerjeno uporabo življenjskih potrebščin. To ni prva in edina vojna na tem ozemlju, vendar je redko videti take razsežnosti pokola civilnega prebivalstva pred očmi vseh. To dogajanje je dobro strnil italijanski novinar Raffaele Oriani, ko je zapustil časopis Repubblica, ker se ni strinjal s sokrivim molkom časopisa glede pokola, ki se dogaja v Gazi: 'Kar se je zgodilo 7. oktobra, je sramota za Hamas, kar se je zgodilo od 8. oktobra, pa je sramota za vse nas!'« Pri tem je kuratorica projekta Celostna umetnina Metelkova pojasnila, da je Kerbaj mural v Ljubljani naredil na podlagi svojega stripa iz leta 2008, v katerem kadre dečka na rumenem ozadju spremlja tudi napis v angleščini: »V Gazi – stoji deček – in čaka,« ter se v zadnjem kadru z rdečim ozadjem zaključi z besedami: »da bo šel spat.« Vizualni komentar, ki ni nastal v neposredni povezavi z zadnjimi dogajanji v Gazi, pa, kot pravi Nataša Serec, v sedanjih okoliščinah dobiva še dodatne pomene.

»Ob nastanku murala smo pričakovali komentarje, vendar me po petih mesecih vojne in tako velikem številu žrtev, med katerimi je veliko otrok, odziv, da je opozarjanje na ubijanje otrok nepotrebno, čudi. Menim, da bi lahko bili ponosni, da imamo takšno sporočilo v središču mesta, ne pa da si Ljubljana tega ne more privoščiti. Ob muralu, ki ni narejen na prvo žogo, je brez agresije in žalosten, bi nas moralo zaskrbeti, ne pa da je to neka sramota,« sogovornica komentira odziv občana oziroma občanke. Za odziv MOL na spletnem portalu pa še pravi, da glede na to, da gre za prostor s seznama mestnih lokacij, kjer je dovoljeno grafitiranje, in da likovne intervencije v AKC Metelkova nastajajo na podlagi programskega financiranja ministrstva za kulturo, MOL in evropskih sredstev, predvideva, da gre za prevzet odgovor brez temeljitejše poglobitve v kontekst. Vendar si tega v tem primeru ne bi smeli privoščiti, je jasna Nataša Serec.

Za odziv smo se obrnili tudi na MOL, odgovore še čakamo.