Mrežo nujne medicinske pomoči (NMP) krepijo in ne slabijo, pravi Denis Kordež, državni sekretar na ministrtsvu za zdravje. Zato protestov, kakršen je v Kamniku napovedan za popoldne, ne razumejo. Kordež namreč trdi, da so bili seznanjeni s potekom prenove in kriteriji. Da bi v Kamniku ostali brez urgentnega zdravnika, ni predvideno, seznam satelitskih urgentnih centrov pa da ni dokončen, pravi.

Uvaja se tudi tako imenovan srečevalni sistem, s katerim bo zagotovljen hiter odziv nujnih reševalnih vozil, hkrati pa bo po navedbah ministrstva razbremenjen dežurni zdravnik, ki bo odslej na teren odšel le takrat, ko bo to zahtevalo stanje pacienta. Intervencije bo zdravnik izvajal skupaj z diplomiranim zdravstvenikom v vozilu urgentnega zdravnika.

Mreža satelitskih urgentnih centrov naj bi bila postavljena do leta 2027. Letos za krepitev mreže NMP namenjajo šest milijonov evrov.

Tisti zdravstveni domovi, ki ne bodo imeli statusa satelitskega urgentnega centra, bodo do dokončne vzpostavitve nove mreže nujne medicinske pomoči ohranili neprekinjeno zdravstveno varstvo, če ga izvajajo. Mreža z ekipami nujnih reševalnih vozil se po navedbah ministrstva prilagaja in krepi na podlagi podatkov dispečerske službe zdravstva, nekateri pa tudi z ekipami vozil urgentnih zdravnikov.

Enega od predlogov reorganizacije mreže nujne medicinske pomoči je sicer že v času mandata ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana konec leta 2022 pripravila takratna delovna skupina ministrstva. Predlog je predvidel 12 urgentnih centrov in 20 satelitskih urgentnih centrov. V nekaterih lokalnih okoljih, kjer satelitski urgentni center ni bil predviden, so zato sledili ostri odzivi zaradi predvidene ukinitve zdravnikov v nujni medicinski pomoči. Na ministrstvu so takrat večkrat poudarili, da je reorganizacija še v fazi usklajevanja.

Nato je aprila lani razširjena skupina ministrstva pripravila strokovna izhodišča za prenovo sistema NMP, v njem pa predvidela 10 satelitskih urgentnih centrov. Za druge kraje pa so predvideli, da bi odločitve o satelitskih urgentnih centrih sprejemali posamično.

Ministrica je danes poudarila, da uredba v letošnjem letu na področju nujne medicinske pomoči ne predvideva kakršnih koli »ukinitev«. V krajih, kjer satelitskega urgentnega centra ne bo, obstaja pa dežurna služba, bodo v to službo uvedli le omenjeni srečevalni sistem.

Ekipa ministrstva, ki se ukvarja s postavitvijo mreže nujne medicinske pomoči, je po besedah ministrice Prevolnik Rupel obiskala »tako rekoč vse regije Slovenije«. Skupaj z župani ter direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov so se pogovarjali o tem, kako na najboljši način organizirati zagotavljanje nujne medicinske pomoči.