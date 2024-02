Oba zadetka je po preobratu za kralje v zadnji tretjini dosegel Adrian Kempe. Kopitar je bil podajalec pri odločilnem golu za zmago, še tretjo zaporedno za ekipo Los Angelesa, ko so imeli kralji na ledu igralca manj.

»Tekma je bila precej izenačena, vendar smo spet igrali solidno,« je po zmagi dejal Kempe: »Osvojili smo dve zasluženi točki, ki ju morda nismo znali pridobiti še pred nekaj tedni.«

Vratar gostov, ki so dobili pet od zadnjih šestih tekem, Cam Talbot je tekmo končal z 29 obrambami.

»Zelo sem ponosen na svoje fante,« je po tekmi dejal trener kraljev Jim Hiller: »V zadnji tretjini so igrali podobno kot v prvi proti New Jerseyju, ko smo končno našli svojo igro in začeli nizati dobre predstave.«

Za domače je že v uvodni tretjini zadel Sidney Crosby z igralcem več, ki je dosegel svoj 31. zadetek v sezoni.

S preobratom v zadnji tretjini in z zmago so kralji zasenčili 40-minutno slovesnost v čast češkemu zvezdniku Jagru, ko so pred tekmo njegov dres s številko 68 za vedno slovesno upokojili. Dneva Jaromira Jagra se je udeležil tudi 52-letnik, ki je veselo proslavil vrnitev v mesto, kjer je odigral prvih 11 od svojih 24 sezon lige NHL.

Pospremil je svojo številko 68, ki so jo dvignili pod strop, kjer sta še številki 66 (Mario Lemieux) in 21 (Michel Briere).

Naslednja tekma kralje čaka v torek, ko bodo v domači dvorani gostili Columbus.