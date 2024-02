Kar sedem sezon je minilo od tega, ko sta se v finalu pokala udarila nekdanja rivala Cedevita Olimpija in Krka. Tekmovalnost med kluboma je nato zaradi težav sprva Ljubljančanov in v zadnjih letih Novomeščanov izpuhtela, a utegne se zgoditi, da jo bodo glavni akterji znova oživili. Na Kodeljevem sta moštvi namreč bili enakovredno bitko, na koncu pa so bili predvsem srečnejši zmaji, ki so po zgrešenem neoviranem metu za tri točke za podaljšek Marka Radovanovića s 87:86 (22:28, 45:51, 70:67, Radičević in Blažič po 17, Omić 16; Špan 29, Cerkvenik 19) slavili zmago in s tem 23. pokalno lovoriko. Najkoristnejši igralec zaključnega turnirja je bil Alen Omić, ki se mu je Cedevita Olimpija pred sezono odrekla, pred kratkim pa ga pripeljala nazaj.

Kako močno je v zadnjih letih slovenska klubska košarka izgubila zanimanje navijačev, je bilo mogoče videti na finalnem obračuna na Kodeljevem, kjer je bilo kljub majhni zmogljivosti dvorane precej praznih stolov. »Želel bi si, da bi bila dvorana polna. Zaključni pokalni turnir le prikaže vse najboljše, kar premore slovenska klubska košarka. Finale morda ni bil najkakovostnejši, a je bil zagotovo zanimiv,« je na to temo povedal trener Olimpije Zoran Martić, ki je lahko računal le na osem košarkarjev. Zaradi poškodb so manjkali D. J. Stewart, Justin Cobbs, Jaka Klobučar in Edo Murić. Na polfinalni tekmi proti Heliosu si je roko zlomil še Luka Ščuka, ki bo izpustil reprezentančne obveznosti in miroval vsaj pet tednov, kljub zvinu gležnja pa je za finale zobe stisnil Shawn Jones. »Tudi zaradi številnih odsotnosti določenih stvari v obrambi nismo mogli braniti, kot bi si želeli. Igralci so prigarali ta pokal, tudi če bi izgubili, pa si ne bi imeli česa očitati.«

Da številne poškodbe že drugo sezono močno ovirajo ambicije kluba, se zaveda tudi kapetan Jaka Blažič. »Na to vpliva več dejavnikov. Do neke mere zagotovo sreča, pa pripravljenost igralcev … Dejstvo pa je, da je težko, če vsako tekmo manjka nekaj posameznikov. Zagotovo bodo temu v vodstvu kluba morali posvetiti veliko pozornosti,« meni Blažič, ki bo po poškodbi Ščuke edini predstavnik Cedevite Olimpije v slovenski reprezentanci na tekmah proti Ukrajini in Izraelu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. Kapetan Ljubljančanov je še dodal, da po prihodu Zorana Martića več pozornosti namenjajo predvsem igri v obrambi, a da do napredka ne more priti čez noč. »Še posebno ne v ritmu dveh tekem na teden. Ker bom v naslednjih dveh tednih zaradi reprezentančnih tekem odsoten le jaz, verjamem, da bodo preostali soigralci v tem pogledu naredili korak naprej. Do zdaj sicer med nami enostavno ni prišlo do prave povezanosti. Zakaj je tako, bomo lahko analizirali po sezoni.«

S prikazanim na zaključnem pokalnem turnirju so lahko zadovoljni pri Krki, čeprav je hkrati jasno, da so tudi razočarani zaradi velike zamujene priložnosti. Trener Gašper Okorn upa, da bodo igralci zanos prenesli tudi v ligo ABA, kjer bijejo boj za obstanek z Mornarjem. Je bilo pa na Kodeljevem hitro jasno, da celotna ekipa ne diha kot eno, saj je določene posameznike na klopi za rezervne igralce zanimalo vse drugo kot spodbujanje soigralcev na parketu. »Finale je odločil Gregor Glas s tremi trojkami v zadnji četrtini. V obrambi smo vse storili po dogovoru, a je Olimpija znala prebrati situacije in s hitrimi podajami trikrat našla Glasa, ki je dvakrat zadel tudi iz težkega položaja. Če ne bi, bi bil pokal naš. A tako je. Če znaš slaviti zmage, moraš znati tudi sprejeti poraze. Ne skrivamo, da imamo težave. V garderobi smo si rekli, da moramo graditi na prikazanem na Kodeljevem. Upam, da ni sneg samo prekril težav in se bo znova pokazala umazana zemlja, ko se bo stalil,« je bil slikovit Gašper Okorn.